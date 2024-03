Internaron a Ernestina Pais y hay preocupación: "Tuvo una crisis de nervios"

"Fue ingresada al hospital de la zona de Saavedra en horas de la madrugada. Llegó acompañada de una persona que, obviamente, la ayudó porque ingresó en un contexto de una crisis de nervios muy fuerte”, detalló el periodista Fede Flowers en la Rock&Pop.

Después de practicarle estudios de rutina, Ernesitna fue contenida por los médicos y trasladada al tercer piso de la institución, donde permanece aislada y resguardada de la prensa y de toda persona externa a la clínica. “Solo ingresa una enfermera”, indicó el periodista del ciclo radial Quién paga la fiesta.

Y concluyó: "Me hablan de una situación psicomotriz complicada y tuvieron que sedarla para tranquilizarla. Hoy, en este momento, ella se encuentra internada esperando una derivación. Continúa en este contexto de sedación, pero bueno, hay mucho hermetismo".

ernestina pais.jpg

La fuerte revelación de Ernestina Pais: a los 51 años contó por qué se internó en un centro de salud mental

En febrero de esta año, Ernestina País decidió internarse en un centro de salud mental debido a un cuadro de angustia y depresión.

En una nota con LAM, la conductora reveló los motivos que la llevaron a internarse. "Dije que esta tristeza me la voy a permitir y voy a juntar todas las tristezas que vengo ocultando abajo de la alfombra y me voy a internar", contó.

En dicho centro, Ernestina tuvo que cumplir con una especie de "detox mental": "Claro que estuve internada, me autointerné; era un lugar donde se controlaba el uso del teléfono y todo lo que podía hacer para concentrarme en visualizar cómo quería vivir".

"Hacíamos distintas terapias como meditación, yoga, dibujo, pintura, viví como en una nube de pedos... Mis amigos tienen la teoría de que me metí en ese lugar para no enterarme de las cosas", explicó sobre el tratamiento.

"¿Y te encontraste con un Ernestina distinta también?", quiso saber una de las angelitas. "Noooo, me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo he estado ocultando mis vulnerabilidades y sí, soy vulnerable. Tengo estos temas y no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante y lo súper recomiendo", indicó.