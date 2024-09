Escándalo por la mega figura que se bajó de los premios Martín Fierro 2024: el motivo

La ausencia de La One será más que notoria y seguramente traerá repercusiones. Su decisión sorprende ya que tiene una excelente relación con Luis Ventura, presidente de APTRA.

Fefe Bongiorno comentó que quedó sin palabras se enteró por qué Moria Casán no irá a la gala, que este año organiza Telefe."Consulté por qué no va ¿y sabés lo que me dijeron? No va porque es su día libre", precisó el panelista.

En Telefe están trabajando contrarreloj para la gran noche de la televisión que, como cada año, reunirá a las figuras más importantes del medio.

Explotó una interna feroz en APTRA por un importante olvido en los Martín Fierro 2024

Furia ha sido protagonista de la televisión durante 2024 y los primeros meses del 2024 luego de su participación en el programa de mayor audiencia, Gran Hermano.

Muchos creían que la jugadora iba a lograr una nominación como revelación en los Premios Martín Fierro 2024. Sin embargo, los miembros de APTRA -quienes votan en las categorías- no consideraron que su participación fuese digna de destacar.

En Intrusos debatieron en el piso respecto a Furia y por qué no está en la lista de nominados de los galardones que otorga dicha entidad.

La productora Alicia Pedrelli manifestó que la ex GH tendría que figurar. "¡Como va a estar la Tora y no va a estar Furia! ¡Fue la revelación del año! Fue un personaje que revolucionó la televisión", opinó la histórica colaboradora de América TV.

Facundo, el hijo de Luis Ventura, que también es integrante de APTRA, coincidió que fue un olvido importante por parte de sus colegas. "Me parece que Furia tendría que haber sido revelación", añadió.

Finalmente, Laura Ubfal cerró una una frase categórica. "Esto es lo que decimos tres miembros de APTRA, que nos dedicamos a estudiar la tele", concluyó.