Explotó una interna feroz en APTRA por un importante olvido en los Martín Fierro 2024

En Intrusos debatieron en el piso respecto a Furia y por qué no está en la lista de nominados de los galardones que otorga dicha entidad.

La productora Alicia Pedrelli manifestó que la ex GH tendría que figurar. "¡Como va a estar la Tora y no va a estar Furia! ¡Fue la revelación del año! Fue un personaje que revolucionó la televisión", opinó la histórica colaboradora de América TV.

Facundo, el hijo de Luis Ventura, que también es integrante de APTRA, coincidió que fue un olvido importante por parte de sus colegas. "Me parece que Furia tendría que haber sido revelación", añadió.

Finalmente, Laura Ubfal cerró una una frase categórica. "Esto es lo que decimos tres miembros de APTRA, que nos dedicamos a estudiar la tele", concluyó.

El furioso audio de Luis Ventura por las críticas a las nominaciones de los premios Martín Fierro 2024

Como cada año, la entrega de los premios Martín Fierro son blanco de críticas y múltiples polémicas, si bien todos quieren ganarlo. Esta vez, uno de los descontentos que crisparon los nervios del presidente de APTRA, Luis Ventura, se centraron en la baja de la candidatura del programa que Laurita Fernández condujo en El Nueve, Bienvenidos a ganar.

Lo cierto es que este jueves debatieron el tema en Intrusos (América TV), donde Facundo Ventura, hijo de Luis y socio de la entidad de periodistas, explicó que la baja se debió a que no pueden competir en una terna dos programa de un mismo conductor. Y ese era el caso de Laurita quien también compite por Bienvenidos a bordo (El Trece) en la terna programa de entretenimientos.

Así las cosas, y mientras el panel de Flor de la V debatía también sobre los múltiples empates en algunas categorías, motivo por el cual algunos rubros tienen cinco candaditos y no tres, Laura Ubfal compartió un furioso audio del mismísimo Luis Ventura aclarando cómo se elaboran las ternas, al tiempo que disparó harto: "El que no quiera venir que no venga".

Asimismo aclaró que "las ternas salen de los candidatos que nos entregan los canales. Los canales nos dan las conducciones y los programas que después se ponen en el ayuda memoria y que se votan o no se votan".

Fue así que a pesar del malestar generado por la baja del programa de entrenamientos de Laurita de El Nueve, Ventura fue tajante al afirmar: "El que esté enojado, que resuelva su vida. APTRA da premios, no resuelve cuestiones psicológicas".