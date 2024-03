Escandalosa pelea entre Guillermo Coppola y Marixa Balli por un accidente de hace 30 años: "¡No escapé!"

“Yo tuve un accidente con María Fernanda Callejón. Libertador y Sarmiento. Veníamos de El Dorado y un boliche en San Telmo... Golpazo. Me pego con el espejo retrovisor, sangre en la frente, sangre en la ceja”, comenzó relatando anoche el empresario en el piso del ciclo de América.

Y recordando que el colectivero reaccionó de mala manera tras el accidente, Coppola prosiguió: “Yo no me voy, no me escapo. Fernanda queda con Daniel y con Barbarita, que la llevan a su casa, Fernanda dolorida, del cuello y de la frente”.

“Se va bien, se va con dolores. Ella se preocupaba más por mí que por ella, porque yo tenía toda la cara ensangrentada, el ojo tapado, no se sabía si era el ojo o no”, sumó Guillermo, desdiciendo así los dichos de la noche anterior de Balli quien por supuesto no se quedó callada.

Embed

El feroz cruce entre Marixa Balli y Guillermo Coppola

Fue allí cuando el empresario al asegurar que “Fernanda va a la mañana al Hospital Italiano. Le ponen un cuello ortopédico. Le sacan unas placas porque le había salido un huevo en la frente. No estuvo enyesada de las manos. No tuvo las piernas enyesadas, y no hubo que darle de comer”, hizo que Marixa Balli contara su versión de los hechos.

“Le di de comer, sí, y la limpié también cuando tuvo que hacer sus necesidades en el Italiano. Y estaba enyesada. Vos no fuiste al Italiano”, disparó Marixa mirando a la cara a Coppola, pero Guillermo calificó su relato de “fantasía ficcionada”, lo que la hizo enfurecer. “Está bien. Estoy loca”, lanzó visiblemente molesta.

“Yo estuve en el italiano haciendo todo eso. O sea, no es una ficción. Fue una realidad. Lo que ustedes después habrán hablado o arreglado es un tema de Fernanda y tuyo”, disparó segura de sí Marixa, lo que desató una intensa pelea durante casi media hora.