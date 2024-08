Lorena Paola fue relacionada con Alberto Fernández y llamó la atención su respuesta al ser consultada

Embed

De esta manera, desde el set televisivo De Brito explicó sobre Lorena Paola que “hay rumores de que tuvo una historia con Alberto”, al tiempo que invitó a la audiencia a ver la reacción de la actriz al ser consultada por la versión.

"No, vínculo directo no", atinó a responder algo nerviosa y dubitativa Paola frente a la pregunta del ciclo de América. Y ante la repregunta para que pudiese explayarse, agregó: “Vínculo especifico de amistad, no. Pero si de haberlo conocido”.

En tanto, cuando la cronista insistió sugiriéndole “mucho menos sentimental, imagino”, Lorena Paola miró para arriba y deslizó: “Sentimental… chau, hasta luego”, y se fue dando por terminada la entrevista.

alberto-fernandez.jpg

Quién es Lorena González del Valle, la ex Gran Hermano que tuvo un romance con Alberto Fernández

Lorena del Valle González se hizo conocida como la primera eliminada de la primera edición de Gran Hermano en 2001 en Telefe cuando lo conducía Soledad Silveyra.

Desde entonces, enfrentó problemas de fobia social y pensamientos suicidas, además de recibir amenazas de muerte debido a dificultades laborales. A pesar de su breve paso por el reality show, que solo duró dos semanas, González mantuvo un perfil más bajo desde entonces.

Se ha dedicado a la gastronomía y la decoración, y posteriormente se involucró en la dirección y logística de una empresa constructora junto a su exmarido. La empresa llamó la atención cuando González colocó un cartel de “Hay vacantes” en la ventana, ofreciendo empleo a los piqueteros durante una marcha.

La empresa enfrentó problemas cuando debió suspender varias obras para Procrear, lo que llevó a González a recibir amenazas de muerte de empleados a quienes no se les pudo pagar a tiempo.

Lorena del Valle González, originaria de Río Gallegos, se mudó a Buenos Aires durante su adolescencia. En diciembre de 2000, participó en el casting de Telefe para el primer reality show de Gran Hermano Argentina, que atrajo a más de 60 mil personas.

Fue seleccionada como una de las 14 finalistas y el programa comenzó el 10 de marzo de 2001. Sin embargo, tras 15 días, y con 68% de los votos, quedó eliminada de manera temprana.