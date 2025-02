Esposada y con la cara tapada: así se la vio a Morena Rial al ser trasladada a una comisaría bonaerense

En las redes de LAM se publicó un video en donde se ve el momento de la llegada Morena Rial al lugar en donde permanecerá hasta que se decida su destino. Se la vio con la misma ropa con que fue detenida, con las manos esposadas en la espalda y con la cara tapada.

Es la segunda vez en dos semanas que la joven es detenida por la policía: a mediados de enero estuvo involucrada en otro robo de un domicilio en la misma localidad.

Se conocieron impactantes audios que comprometen a Morena Rial en la causa por robo

Durante la madrugada de este miércoles Morena Rial fue detenida en un hotel ubicado en el centro porteño tras haber sido partícipe de un robo a una casa de San Isidro.

En la investigación de la causa, se supo el rol que habría ocupado cada integrante de la banda para la entradera y el de Morena habría sido el de manejar los autos.

En este contexto, el conductor de Puro Show (El Trece), Matías Vázquez, mostró audios que la joven le envió hace unos meses donde aceptaba darle una nota a cambio de que él le consiga un auto.

"18 de enero, sábado por la tarde, la producción quiere contactarse con Morena Rial. Yo tenía buena relación, la había entrevistado en varias oportunidades. Ahora, como conductor de Puro Show, junto al programa decidimos buscar a Morena Rial porque estaba con su bebé en Buenos Aires", comenzó contando.

Si bien en aquel momento no parecía algo de qué preocuparse, al día de la fecha los audios de Morena tomaron otro nivel de importancia ya que fueron enviados el mismo día que ocurrió el delito.

“Hacemos una nota, pero a cambio conseguime un auto 20 días que me preste alguien y te doy una nota. No le doy una nota a nadie y te la doy a vos. Pero conseguime alguien que me alquile un auto, algo”, decía la hija de Jorge en el primer audio.

Luego, en una segunda nota de voz, insistió: “Escuchá, yo necesito que me rescates un auto, en serio te digo, necesito un auto para manejar. O sea, no le estoy dando notas a nadie por este mismo motivo, porque primero no tengo ganas de darle notas a nadie ya, pero por lo menos que me sirva de algo”.