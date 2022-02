Esteban Lamothe contó los motivos por los que alguna vez lo metieron preso

Lamothe en programa.jpg Esteban Lamothe junto al Doctor Love y Ca7riel, en 808 Studio.

Y una de ellas tuvo que ver con una curiosa anécdota desconocida de su pasado: Contó que de joven la policía lo metió preso durante dos días y que lo golpearon brutalmente. Y explicó los motivos.

"Yo tengo 45 casi. En la época mía, una vez me agarraron en Billinghurst y Corrientes. Me metieron dos días presos por un porro, me cag... a palos y todo", recordó entonces Lamothe sobre aquel episodio desgraciado de sus épocas de juventud. Claro que sentó posición y diferenció su presente de aquel pasado, asegurando "Ahora cambió todo por suerte".

Quién es la actriz que conquistó a Esteban Lamothe

Esteban Lamothe nos hizo creer que pasaba algo con Ángela Leiva durante gran parte de 2021 pero en realidad era su pantalla para ocultar su verdadera relación.

Así, el año pasado tras confirmar la separación con Katia Szechtman se dijo que Lamothe había comenzado un romance con Leiva, su compañera de La 1-5/18, pero no era así.

charo.jpg

Ya en el mes de diciembre trascendió que Lamothe estaba muy cerca de Charo López, una actriz y comediante feminista del under. Ambos se habrían conocido por amigos en común y pegaron onda de forma inmediata por compartir ideología.

En tanto, con el comienzo del nuevo año el romance fue blanqueado y ya no se ocultan de los flashes y las cámaras de tv.