Esteban Lamothe habló por primera vez de su noviazgo con Charo López: "No voy a ser el actor maldito que..."

Al término de la función de prensa de la obra, a la que el galán se acaba de sumar tras la salida de Luciano Castro, Esteban y Charo se mostraron sonrientes saliendo del estacionamiento donde él tenía su auto.

Esteban Lamothe

La palabra de Esteban Lamothe

Y ahora, por primera vez, Lamothe habló públicamente sobre su noviazgo y dejó bien en claro que se siente muy feliz junto a Charo.

"Estoy muy bien acompañado, estoy contento y estoy muy feliz. Hace mucho tiempo que estoy viendo a Charo y tampoco me voy a esconder, también lo hablé con ella", dijo el actor en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Luego contó cómo toma que su romance ya se haya instalado en los medios de comunicación. "Lo de la exposición me cag... de risa, es un tema cuando una persona no es famosa pero yo trabajo de esto. No voy a ser el actor maldito que se esconde de la prensa", señaló.