Esteban Lamothe fue operado de urgencia: "Tuve miedo"

Esteban Lamothe operado

En la misma publicación, incluyeron un audio del actor contando lo sucedido y expresó: “Grupo, estoy bien, salí bien. Hice un programa con apendicitis".

"Que quede asentado en los libros de Blender que me senté con el apéndice inflamado para hacer el programa. Eso es tener pelotas y ser fanático. Ningún streamer de los otros canales puede jactarse de algo así”, agregó.

A su vez, Lamothe también hizo posteos en sus historias de Instagram, para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Gracias a los que preguntan, estoy joya, sin mi apéndice. Cuidado con mucho cariño. Tuve miedo para ya se fue”, comunicó.

lamothe internado.

Esteban Lamothe confesó su fetiche sexual más particular: "Me gusta el olor a..."

Esteban Lamothe ventiló su fetiche más increíble a la hora del sexo y sorprendió a todos al aire en el programa que conduce junto a su colega Gonzalo Heredia.

El actor reconoció que le gusta practicar el sexo oral y lo que tiene que sentir a la hora de hacerlo por parte del cuerpo de la mujer. Primero, fue Heredia quien dio algunas de sus preferencias máximas en la intimidad.

“Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”, dijo el artista en el ciclo Galanes en temporada baja, Blender. Y añadió que le gusta hacerlo con la "bombacha corrida" y "el algodón medio gastado".

A lo que su compañero agregó sobre sus preferencias en la intimidad: “Me gusta el olor a con... las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina”, reconoció sin vueltas Esteban Lamothe.

“Que tenga un poquito de olor a con... Es verdad que las mujeres que se lavan mucho no tienen olor a nada, gusto a a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia pero que tenga gusto a con... porque sino me chuparía una pi.. y me quiero chupar una con... que tenga gusto a con...”, cerró el actor bien picante.