Las insólitas fotos de Esteban Lamothe modelando en un cementerio

"Nos quedamos siendo un animal", escribió en el epígrafe de la publicación junto a varias fotos y videos. En las imágenes se lo puede ver al artista posar en esa necrópolis.

También hay fotos de su hijo con una estatua de vaca; un video del niño observando las tumbas y las lápidas en el cementerio, y otras imágenes de Lamothe y Luis con amigos.

Por su parte, los seguidores no tardaron en reaccionar al posteo que tuvo más de 20 mil likes. “Tenés que tener un canal de YouTube con viajes tuyos”; “En los cementerios se muere de amor y de frío… Decía una canción”; “Qué lindo y fachero”; “Qué original poseo para la foto”; “Esteban Lamorte”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Esteban Lamothe.jpg

Esteban Lamothe_cementerio.jpg

Esteban Lamothe apuntó fuerte contra Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei: "Es muy fácil desde..."

Esteban Lamothe habló para el ciclo LAM, América Tv, y apuntó muy fuerte contra Guillermo Francella por bancar públicamente al presidente Javier Milei. Además, bancó las posturas ideológicas de su ex pareja Julieta Zylberberg y Nancy Dupláa.

“A Francella lo respeto como actor, sé que es una eminencia. Francella es la argentinidad, es popular. La gente lo ama. O sea que no sólo debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria sino que además, tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene”, dijo el actor.

“Yo creo que es muy fácil desde tu departamento, no sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento, y desde ahí, es muy fácil decir ‘esperemos’. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar”, continuó picante.

Y siguió marcando su postura: “Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata. Yo lo veo eso. Hay gente que no le echa nafta al auto. Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema para echarle nafta al auto ni para pagar el supermercado...”.

“Yo tampoco tengo problema eh, pero no salgo a apoyar a un Gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene del arte y de la cultura y se está cagando en eso”, aclaró Esteban Lamothe.

“Está bien, es una idea política, fantástico, él puede opinar. Pero me parece que tendría que tener un poquito más de sensibilidad sobre todo con los colegas. Después, lo que él piense políticamente... Si quiere votar a Milei, a Macri, a Cristina, es un problema de Guillermo y yo le tengo todo el respeto y se lo que significa para la Argentina”, profundizó el actor.

Y dejó en claro: “Opinó eso y tampoco es tan grave lo que dijo. Yo no estoy de acuerdo en nada con Guillermo Francella, y estoy de acuerdo en todo con Julieta Zylberberg y Nancy Dupláa. Pero no tengo ningún ánimo de enfrentarme a él, es libre y puede opinar".

"Es el ejemplo que no le quiero darle a mi hijo, en todo caso hay que hablar con los Francella o con la gente que piensa distinto y consensuar, pero lo que sí estoy seguro que no hay que hacer es andar tirando puñaladas al pedo", cerró contundente.