Esteban Lamothe y su gesto con Julieta Zylberberg, que está pasando un mal momento

Esteban Lamothe le dio su "like" al posteo de la actriz que mostraba una foto de los pañuelos, el nebulizador, y la apoyó en este complicado momento. El actor tuvo una relación fugaz con la comediante Charo López, salieron apenas un par de semanas y apenas salió a la luz el vínculo se terminó.

Ahora, debido a la buena onda que tiene con Julieta comenzaron a aparecer algunos rumores de que entre ambos existe un acercamiento.

julieta.jpg

Luis, hijo de 9 años de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe, anunció que quiere cambiar su look y su mamá se opuso

Luis Ernesto, el hijo de 9 años de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg, quiso hacerse un jugado cambio de look a la moda pero las cosas no salieron como el pequeño quiso.

"Se hace muchos looks en el pelo mi hijo", contó Julieta a Vivo para vos, El Nueve. "Ahora se lookea a otro nivel. Se lo va haciendo una tía. Ahora se fue a la playa y se hizo trencitas, desteñido, tuvo todos los colores", dijo la actriz.

"Hoy me dijo que en el próximo peinado podría tener rastas", indicó Julieta sobre las ocurrencias del pequeño. "Todavía es un niño. ¡No se puede!, ¡los piojos!", sumó la actriz preocupada.

"Los hijos te hacen correrte el foco y eso a los actores nos hace bien...A mi me encanta mi trabajo y me encanta trabajar. El año que nació Luis, laburé un montón y terminé agotada. Me lo llevaba a todos los rodajes, gracias a Vero que me lo cuidaba en el motorhome", reflexionó la actriz.