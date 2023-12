Estefi Berardi dio una noticia sobre Locho Loccisano y Majo Martino estalló al aire: "Me molesta"

“No me gustó que traiga información mía o que tenga que ver conmigo, que de repente compartimos un camarín y no me cuente antes. Eso si me molesta. Compartimos charlas, de todo y no me contó nada” , confesó Majo. Y aunque su colega le dio la razón se excusó: “Si no lo cuento yo después lo cuenta Socios del Espectáculo, lo tengo que contar. No voy a dejar que Lussich y Pallares me primereen una información”.

“Me llegó una foto de tu ex novio. Se tiñó el pelo de platinado y estuvo muy cerca charlando con una rubia en un evento de Kennys Palacios. Le pregunté a Locho directamente pero todavía no me contestó”, reveló.

Este lunes, Estefi Berardi hizo un fuerte descargo contra Yanina Latorre en Mañanísima. La panelista va hasta las últimas consecuencias y lleva a la justicia a la integrante de LAM.

Estefi expuso en el ciclo que conduce Carmen Barbieri, no solo el fallo y la resolución del juez, sino que también puso sobre la mesa todos los pormenores.

Luego aclaró que Yanina ha sido demandada por mucho dinero por La China Suárez. “Yo denuncio que Yanina Latorre mandó a filmar una computadora que no era de ella. Es un robo”, señaló.

“Eso es ilegal. El juez dijo que no existen los hechos. Sofía Aldrey en la Justicia declaró que nunca mandó ningún chat. Dice que no tuvo ninguna injerencia”, indicó.

“Inicié acciones legales contra Yanina (Latorre) por hostigamiento. Con Marcela Tauro yo puedo hablar, ella me dijo que estaba dispuesta a pedirme disculpas públicas. Creo que me voy a poner de acuerdo rápido con ella”, resaltó Estefi.

“Ahora voy por los daños. No me importa más nada, ni los chats, ni nada”, agregó. “Con Sofía no hay nada. Es contra Yanina. Por las barbaridades que dijo. Me hostigaron. Es la panelista más denunciada del país. Por algo será. Tiene un tema con las mujeres. Y agrede de una manera tremenda”, cerró Berardi.