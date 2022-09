La reacción de Fernanda Iglesias ante la chicana de Estefi Berardi: "Entiendo su negocio"

Estefe Berardi Fernanda Iglesias Captura.jpg Fernanda Iglesias le bajó el tono a las agresiones que Estefi Berardi tuvo para con ella.

Y tras revelarle a este portal que ya se comunicó con Berardi, si bien ésta no le había respondido hasta el momento, la periodista contó que le explicó que entiende que pasó un mal momento en el aire de LAM al verse juzgada. Así como también remarcó que sólo dijo lo que le pasaría a ella frente a una situación semejante al ser desmentida ante una información. "Yo me muero de vergüenza si me pasa una cosa así" es lo que aseguró, y al parecer tanto le molestó para disparar semejante reacción.

Por último, y como para dar por finalizado el enfrentamiento con la estudiante de marketing estratégico que investiga las redes sociales, lo que le valió meterse en el medio televisivo, Fernanda Iglesias recordó una de las justificaciones de la ex Combate en medio de la gresca, y la parafraseó asegurando: "Entiendo que cada uno hace su negocio, y lo respeto".

Embed

Fuerte discusión en LAM entre Yanina Latorre y Estefi Berardi

Todo partió de la discusión que protagonizaron Yanina Latorre y Estefi Berardi en pleno LAM (América TV), a la que luego se sumaron el resto de las angelitas, por una información que dio al aire la ex Combate en Mañanísima, donde pasó un audio fake de Lali Espósito (supuestamente sacada con la producción de La Voz Argentina).

En el programa de América TV pasaron el fragmento del ciclo de Ciudad Magazine, cuando volvieron al piso, Ángel de Brito le dijo a Estefi: "Todos malísimos. Carmen diciendo: 'vos tenes más información que Yanina'. Y vos diciendo: 'No, yo tengo menos edad'. Una peor que la otra'". En ese instante, Yanina saltó contra su compañera: "Siempre estás jodiendo con la edad. Sos muy agresiva y mal educada. La fuente no tiene edad".

yanina-latorre-estefi-berardi.jpg Yanina Latorre cruzó a Estefi Berardi en LAM (América TV) por su fake news y se desató un tenso momento entre las angelitas.

"Mirá... vos sos la que más se equivoca y no lo reconoce. Dijiste que Zaira Nara se cog... a un tipo y no lo hizo. La chica dice: 'no lo hice'. Y ella manda en cana a una mina que tiene familia. Eso es grave... eso es gravísimo", retrucó Estefi. "Primero, bajá el tono. Y segundo, lo tengo comprobado y con pruebas", le contestó la mujer de Diego Latorre.

"¡Zaira te desmintió! Yo me moriría de la vergüenza si digo semejante barbaridad", reiteró Estefi. "Yo no le creo. Y no me puedo matar con ella públicamente así que cállate la boca, jamás me equivoqué", remató Yanina. Fue allí cuando Fernanda Iglesias intervino afirmando "Que vos digas que es una pavada, no lo convierte en una pavada... A mí si me pasa, yo me muero de vergüenza".