Estremecedor relato de otra ex pareja de Cacho Garay: "Me golpeó la cabeza contra la pared"

Este lunes, Andrea Sabina, ex mujer de Garay, vistió Intrusos y reveló que ella también sufrió violencia de género en el tiempo que mantuvo una relación con el cómico.

"Yo estaba en la casa. Me pongo a lavar ropa. Voy a la habitación a buscar más ropa y encuentro una nota de un incidente que había tenido. Le pregunto: '¿qué te pasó?'. Se puso como loco, así que me fui y no le dije nada más", comenzó narrando.

Sabina indicó que, a los pocos minutos, Garay reacción furioso. "Él apareció en el lavadero. Me agredió y me empezó a golpear la cabeza contra la pared. Me asusté. No le dije nada y se fue", continuó.

Lejos de culminar ahí, la situación se puso cada vez más dramática. "Cuando volvió, tenía una cuchillo en la mano. Lo peché. Salí corriendo y me caí al salir. Se sube arriba y me empieza a pegar", añadió.

La ex mujer de Garay explicó que, aunque tuvo la oportunidad de accionar ante las autoridades, se frenó por el miedo que tenía. "Los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la Policía, pero yo por miedo no quise hacer nada en ese momento", concluyó.

Amenazas, violencia y un calvario atroz, el duro relato de la ex de Cacho Garay: "Hoy te morís"

Hace unos días, el humorista Cacho Garay fue detenido luego de una denuncia por violencia de género de parte de Verónica Macias, su última pareja. Las autoridades realizaron un allanamiento en su casa en Luján de Cuyo, Mendoza, y encontraron cinco armas de fuego que fueron secuestradas.

El 13 de abril, el cómico obtuvo la libertad y se defendió ante la fuerte acusación en su contra, en un breve diálogo con los medios. "No voy a hablar porque estoy sujeto a derecho. Quiero decirles que estoy muy angustiado y sorprendido por esta situación. Agradezco a quienes se solidarizaron conmigo", expresó.

El miércoles pasado, Verónica estuvo en el piso de Intrusos (América TV) y recordó la fuerte amenaza que recibió hace unos días, que la llevó a reaccionar, denunciar y salir infierno que estaba viviendo.

"He sufrido abusos de todo tiempo, amenazas, violencia y privación de mi libertad. Las personas que me conocen saben que no sé lo que es ir a tomar un té con un amiga", señaló, al resumir cómo fueron los 13 años de relación con el humorista.

Verónica detalló que el último episodio de violencia, que ocurrió en un hotel de Villa Carlos Paz. "Me acuerdo que me dijo: 'hoy te morís, yo te mato acá'. Yo agarré, salí y me puse entre la puerta y el pasillo. Él sale y se va. Pongo el cerrojo y llamo a la recepción para asegurarme que, de esa manera, no podía volver a ingresar", relató.

"Sonia, la chica de la recepción, subió a la habitación y me encontró en shock. Le conté lo que habían pasado y me contuvo. Esa persona me dijo: 'vos quedate tranquila porque vamos a poner seguridad y lo van a frenar'", continuó.

La ex pareja de Cacho remarcó que él siempre intentaba generarle pánico. "Yo hoy hablo porque estoy viva. Me solía decir: 'Yo te mato acá, a mí no me importa ir a la cárcel porque tengo amigos jueces'", enfatizó.

En el final de la entrevista, Verónica quebró en llanto y Flor se acercó para darle su apoyo. "Gracias por abrir tu corazón. Hoy tuvimos un programa fuerte. Ojalá estoy ayude a otras personas a salir del calvario que están viviendo", reflexionó la conductora de Intrusos.