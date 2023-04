El dramático relato de Verónica Macías, la ex mujer de Cacho Garay: "Él intentó matarme"

"Hace muy poco salí de un refugio para víctimas. Es muy difícil hablar de esto para mí. Viví 13 años de tortura. Hoy estoy cayendo en mi realidad. Me asistieron en el refugio y empecé a ver lo que me había pasado durante el tiempo que estuve con él. Fui persona abusada sexualmente y estuve privada de todo cuando vivía con él", expresó.

Macías precisó que Garay la obligó a mantener relaciones con otras mujeres. "En este momento, lo único que me importa es haberme dado cuenta de todos los abusos que sufrí por él. Me obligó a tener relaciones con otras personas, con mujeres, con mujeres que lo apañan a él. Personas que viven de él. Como las mantiene, se quedan calladas", continuó.

La ex pareja del cómico reveló que temió por su integridad física. "Abusó de mí de todas las maneras posibles. Cuando yo intenté escaparme, él me decía que me iba a matar. Me decía: 'yo conozco a un montón de personas, nadie te va a creer'.", manifestó.

Al finalizar, Macías que aún no se siente preparada para salir adelante y recuperarse de tanto horror. "Yo tomé fuerzas ahora para habla porque mi vida corrió peligro, él intentó matarme. Estoy destruida. Naturalicé todos los abusos y situaciones de violencia. Atentó contra mi vida durante 13 años", cerró.

El mensaje de Cacho Garay ante la denuncia de violencia de género en su contra

En su Facebook, el humorista Cacho Garay rompió el silencio. En la publicación aseguró que es inocente y agradeció a sus fanáticos: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

En la imagen con la que acompañó el posteo incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.