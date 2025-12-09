El mal momento que atraviesa Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López, a pocos días de dar a luz

Cómo se llamará el hijo de Maxi Lópex y Daniela Christiansson

En Implacables (El Nueve), Maxi López conversó con Susana Roccasalvo acerca de cómo transita la espera de su próximo hijo junto a Daniela Christiansson. Durante la entrevista, también reveló cuál será el nombre elegido para el bebé que está por llegar.

En la charla, el exdelantero compartió cómo vive la experiencia de volver a convertirse en padre, a dos años y medio del nacimiento de Elle. Con una sonrisa, comentó: “Estoy entrenando a los chicos para seguirla, porque la vikinga va a ser un tema”, dejando ver su buen humor frente a la situación.

Más adelante, se mostró conmovido al hablar del vínculo con su hija menor: “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio juntos y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”. Sus palabras reflejaron la emoción que siente por esta nueva etapa.

En otro momento de la entrevista, Roccasalvo quiso conocer el nombre del bebé en camino. “¿Cómo se va a llamar el nene? ¿Se puede saber?”, le preguntó la conductora. López respondió con firmeza: “Sí, Lando. Es un nombre inglés”.

Uno de los panelistas intervino y señaló: “Como Lando Norris, el corredor de autos”. Maxi no dudó en confirmar: “Exacto, es un nombre inglés. Elle nació en Londres, entonces quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés, así que estoy ya un poco ansioso”.

Además de Elle, fruto de su relación con Daniela Christiansson, López también es padre de tres hijos junto a Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto. Con ellos mantiene una relación cercana y comparte distintos momentos familiares que lo llenan de orgullo.