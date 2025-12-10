A24.com

Salieron a la luz detalles impactantes del contrato firmado entre Luciana Salazar y Martín Redrado en 2017

Mientras las acusaciones cruzadas entre Luciana Salazar y Martín Redrado no cesan, salió a la luz un documento hasta ahora desconocido que deja al descubierto el acuerdo que ambos firmaron en torno a la crianza de Matilda.

10 dic 2025, 19:25
A medida que escala el conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado, y a poco tiempo de la audiencia que mantuvieron —cada vez más lejana de una posible resolución—, comenzaron a conocerse detalles de un documento que ambos habrían firmado y que vuelve a tensar aún más la relación entre ellos.

Martín Candalaft en DDM (América TV) dio detalles del documento en el que Redrado podría haberse comprometido con Salazar antes de la llegada de Matilda. “Esto se firmó en Buenos Aires el 13 de mayo de 2017”, comenzó.

Luego, el periodista dio a conocer el contenido del escrito firmado por Luciana. “En el día de la fecha de común acuerdo se establece que el señor Martín Redrado y la señora Luciana Salazar pautan las siguientes cláusulas que regirán entre ambos y con relación a los derechos del bebé por nacer y cuya madre biológica es Luciana”.

A continuación, leyó el fragmento referido al método elegido para la gestación: El procedimiento elegido fue la subrogación de vientre, en virtud de esta situación y luego de muchas conversaciones entre ambos se acordó que Martín Redrado seguirá abonando los honorarios, gastos y fideicomisos suscriptos por Luciana Salazar, respecto a los contratos realizados con OPEN ARM, sin contrato vigente al día de la fecha”, detalla el documento en relación con la empresa encargada del proceso.

En ese momento, Candalaft avanzó con la lectura del primer punto del acuerdo: “Una vez producido el nacimiento de la criatura, Martín Redrado se hará cargo de la vivienda que habita la madre con la menor hasta los 18 años de vida de la misma, asumiendo el pago de alquiler hasta un monto de 4 mil dólares, más los impuestos, luz y gas”.

Luego, el comunicador continuó con el segundo ítem del escrito: “El punto dos dice: ‘abonará también la educación del menor hasta los 18 años en establecimiento educativo de primer nivel'".

Más adelante, Candalaft se detuvo en una de las cláusulas más controvertidas del acuerdo y explicó: “Ahora viene la famosa cláusula: ‘el señor Martín Redrado abonará lo estipulado en la cláusula uno, siempre y cuando, Luciana no conviva con una pareja’”.

Por último, el periodista hizo referencia al punto cuatro del documento y remarcó su alcance: “Además, Candalaft comentó lo que contiene el punto cuatro del acuerdo de la actriz que hace poco expuso a Redrado: ‘Este convenio no invalida los anteriores’, lo que da la pauta que además de este acuerdo hay otros”.

Qué pasó en la audiencia entre Luciana Salazar y Martín Redrado

La prolongada disputa entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo episodio judicial. Luego de años de cruces públicos y presentaciones legales, ambos coincidieron nuevamente en una audiencia determinante que buscó avanzar en los reclamos económicos que la actriz sostiene desde hace tiempo. El encuentro, del que participaron junto a sus respectivos abogados, volvió a dejar en evidencia que el conflicto está lejos de resolverse.

La información fue dada a conocer en Intrusos (América TV), donde se aportaron precisiones tanto sobre el clima de la audiencia como sobre el monto que se encuentra en discusión. De acuerdo a lo que explicó Paula Varela en el ciclo, el reclamo está vinculado a la manutención de Matilda, la hija de Salazar nacida mediante gestación por subrogación. Según detalló la panelista, la cifra exigiría un resarcimiento cercano a los dos millones de dólares, a los que se sumarían intereses, en concepto de alimentos hasta la mayoría de edad de la menor.

Al finalizar la audiencia, Redrado fue el primero en retirarse y eligió mantener un perfil bajo frente a la prensa. “Muy bien, se citó una nueva audiencia de conciliación dentro de un mes y los detalles técnicos los tienen mis abogados, Mariana y Bernardo”, expresó ante los micrófonos.

Consultado sobre si se había producido algún tipo de avance o si había tenido contacto directo con Salazar, el economista fue categórico: “No hubo acuerdo y no nos vimos”. Sin intención de extender la charla, agregó: “Hablen con ellos, te contesté todo lo que tenía para decirles”.

Instantes después, fue la actriz quien abandonó el edificio judicial. Al igual que su expareja, se mostró prudente respecto a lo tratado en la audiencia y se limitó a confirmar el resultado del encuentro: “No puedo hablar, no puedo decir nada de la audiencia, lo único que puedo decir es que no hubo acuerdo”. Al ser consultada sobre un posible cruce con Redrado, aclaró: “No, no lo vi. Lo vio mi abogado que dice que se quedó esperando hasta el final, parece que me quería ver, pero estuvimos separados”.

Conmovida, Salazar dejó entrever el impacto emocional que le genera el conflicto: “No puedo hablar de lo que se habló adentro, yo sigo mal con este tema, me da mucha bronca todo esto porque es muy injusto lo que viví”. Luego, puso el foco en el trasfondo de la disputa y remarcó: La violencia económica y vicaria de hace casi cuatro años, porque en febrero se cumplen cuatro años, y mi hija. Esto es por ella”.

Antes de retirarse, la actriz fue consultada sobre su balance de la jornada y respondió sin rodeos: Es que no hubo acuerdo todavía. Estamos acá por él, sino todo sería normal. De esta manera, el conflicto entre Salazar y Redrado permanece abierto y queda a la espera de una nueva audiencia de conciliación que podría resultar clave para destrabar una disputa que lleva años sin una definición concreta.

