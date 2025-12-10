A24.com

¿Busca reconquistarla? El gesto de L-Gante con Wanda Nara en el día de su cumpleaños

L-Gante sorprendió a Wanda Nara en su cumpleaños con un gesto especial que reactivó las especulaciones sobre su relación.

10 dic 2025, 15:14
Wanda Nara celebra sus 39 años y, a diferencia del año pasado, lo hace en un clima de auténtica calma. Aunque su situación con Mauro Icardi sigue abierta y los problemas derivados de esa separación continúan, la empresaria logró encontrar el equilibrio que venía buscando desde hacía tiempo. Hoy transita un presente más sereno, sostenido por el vínculo afectivo que mantiene con Martín Migueles, la compañía permanente de sus cinco hijos y una relación armoniosa con Maxi López, que también contribuye a esta etapa más ordenada.

Instalada en la Argentina, rodeada de amigos, proyectos laborales y contención familiar, compartió en sus redes sociales los primeros regalos que recibió por su cumpleaños y las cartas que sus hijas más pequeñas hicieron especialmente para ella. En cada publicación dejó ver la emoción que la atraviesa en este momento de su vida, reflejando un bienestar que se sostiene tanto en lo personal como en lo profesional. En ese estado de plenitud, su teléfono se llenó de mensajes desde las primeras horas del día, pero hubo uno que llamó su atención más que el resto: el saludo de L-Gante.

Aunque la relación de pareja entre ambos terminó hace ya bastante tiempo, el vínculo nunca se cortó por completo, pese a que se enfrió considerablemente.

El propio músico contó en una entrevista con Moria Casán que ya no hablan todos los días como antes, pero que cada tanto retoman el contacto, por lo que no dudó en saludarla en una fecha tan significativa. "Mi amor por Wanda fue verdadero. Al menos yo siempre lo sentí así. Nos distanciamos por algunas diferencias, fue una decisión sana", explicó el artista al recordar aquel vínculo.

En esa misma conversación, L-Gante aseguró que Wanda siempre fue sincera con él, aunque admitió que la exposición mediática que rodea a la empresaria terminó afectando la relación. "Convivir todos los días con un rumor o con un problema nuevo... yo buscaba la paz y no era por ahí. Yo necesitaba un cambio y había muchas cosas con el ex que yo prefería ni opinar", expresó al justificar el distanciamiento.

Quizás por todo esto, hoy el cantante prefiere que aquella historia quede como un capítulo valioso pero cerrado de su vida. "No volvería con ella pero la aprecio", afirmó, dejando en claro que, pese a que el romance quedó atrás, mantiene un afecto genuino y un respeto intacto por Wanda Nara.

¿Cuál es el video por el cual Mauro Icardi volvió a denunciar a Wanda Nara?

En los últimos días, el conflicto judicial que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y parte de su entorno volvió a instalarse en la agenda mediática después de que DDM (América TV), el ciclo que conduce Mariana Fabbiani, difundiera material que —según explicaron al aire— ya está en manos de la Justicia y podría perjudicar a la empresaria.

Lo presentado en el programa forma parte de una denuncia formal realizada por el propio Icardi. En ese escrito, el futbolista incluyó imágenes de un show de Martín Cirio en el que participó Wanda, señalando que durante ese espectáculo se habrían producido situaciones consideradas inapropiadas para menores de edad, pese a que sus hijas estaban presentes.

En el informe que emitió DDM se mostraron distintos fragmentos del evento, incluido el momento en que Wanda Nara sube al escenario junto al humorista. Según detalla la denuncia, en medio del número parte del público comenzó a gritar una frase puntual que también quedó registrada en el expediente. En las imágenes se escucha al público corear: “Manicero, manicero”, una burla dirigida al delantero del Galatasaray. Este episodio fue destacado por el exjugador como uno de los comportamientos que —a su entender— no serían adecuados para las menores.

Desde el programa explicaron además que las abogadas del futbolista consideran que este hecho no es aislado, sino que forma parte de una serie de situaciones que él interpreta como un incumplimiento de pautas vinculadas al cuidado y la convivencia acordadas para sus hijas. Todo el material mencionado ya fue incorporado de manera formal a la causa iniciada tras la presentación de Icardi.

En DDM también remarcaron que el vínculo entre la expareja atraviesa un momento especialmente delicado y que cualquier nueva prueba podría impactar en el rumbo del proceso judicial. La difusión de este video, mientras tanto, generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde volvió a abrirse el debate sobre los límites parentales, la exposición pública de los menores y el rol que ocupa la vida mediática en conflictos familiares de alta visibilidad.

