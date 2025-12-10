¿Busca reconquistarla? El gesto de L-Gante con Wanda Nara en el día de su cumpleaños

En esa misma conversación, L-Gante aseguró que Wanda siempre fue sincera con él, aunque admitió que la exposición mediática que rodea a la empresaria terminó afectando la relación. "Convivir todos los días con un rumor o con un problema nuevo... yo buscaba la paz y no era por ahí. Yo necesitaba un cambio y había muchas cosas con el ex que yo prefería ni opinar", expresó al justificar el distanciamiento.

Quizás por todo esto, hoy el cantante prefiere que aquella historia quede como un capítulo valioso pero cerrado de su vida. "No volvería con ella pero la aprecio", afirmó, dejando en claro que, pese a que el romance quedó atrás, mantiene un afecto genuino y un respeto intacto por Wanda Nara.

¿Cuál es el video por el cual Mauro Icardi volvió a denunciar a Wanda Nara?

En los últimos días, el conflicto judicial que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y parte de su entorno volvió a instalarse en la agenda mediática después de que DDM (América TV), el ciclo que conduce Mariana Fabbiani, difundiera material que —según explicaron al aire— ya está en manos de la Justicia y podría perjudicar a la empresaria.

Lo presentado en el programa forma parte de una denuncia formal realizada por el propio Icardi. En ese escrito, el futbolista incluyó imágenes de un show de Martín Cirio en el que participó Wanda, señalando que durante ese espectáculo se habrían producido situaciones consideradas inapropiadas para menores de edad, pese a que sus hijas estaban presentes.

En el informe que emitió DDM se mostraron distintos fragmentos del evento, incluido el momento en que Wanda Nara sube al escenario junto al humorista. Según detalla la denuncia, en medio del número parte del público comenzó a gritar una frase puntual que también quedó registrada en el expediente. En las imágenes se escucha al público corear: “Manicero, manicero”, una burla dirigida al delantero del Galatasaray. Este episodio fue destacado por el exjugador como uno de los comportamientos que —a su entender— no serían adecuados para las menores.

Desde el programa explicaron además que las abogadas del futbolista consideran que este hecho no es aislado, sino que forma parte de una serie de situaciones que él interpreta como un incumplimiento de pautas vinculadas al cuidado y la convivencia acordadas para sus hijas. Todo el material mencionado ya fue incorporado de manera formal a la causa iniciada tras la presentación de Icardi.

En DDM también remarcaron que el vínculo entre la expareja atraviesa un momento especialmente delicado y que cualquier nueva prueba podría impactar en el rumbo del proceso judicial. La difusión de este video, mientras tanto, generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde volvió a abrirse el debate sobre los límites parentales, la exposición pública de los menores y el rol que ocupa la vida mediática en conflictos familiares de alta visibilidad.