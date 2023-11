Eva Bargiela reveló cómo siguió su vínculo con Facundo Moyano tras la separación: "Me pidió..."

Acto seguido, el cronista le consultó como podría definir la relación con Moyano hoy y destacó: “Neutra, obviamente qué hay diálogo, hay cosas, como que nuestra separación fue medio abrupta, creo que se enteraron ustedes al mismo tiempo que nosotros, capaz por inmadurez nuestra, pero hay muchas cosas de por medio así que tratando de llevarlo con tranquilidad”.

"Decís por inmadurez nuestra ¿Algo responsable te sentís de lo que pasó?"“, resaltó el notero y ella contestó: "No, pero bueno, tampoco me gusta echar culpas todo el tiempo, me incluyo y soy parte de esa relación y si se expuso la responsabilidad es de los dos, por más que haya sido él”.

Finalmente admitió que Facundo le pidió perdón luego de la separación y detalló: “Me pidió disculpas. Yo creo que son procesos, hay momentos donde uno se enoja y momentos donde no y pide disculpas. Hay que pasarlo y no soy la primera persona del mundo que se separa y tiene una crisis con su pareja".

“En esos momentos uno a veces actúa como puede y no como quiere. Hay que tratar de tener madurez para llevarlo a cabo de la mejor manera posible”, completó.

Embed

La foto de la romántica cena de Eva Bargiela con un reconocido actor internacional: los detalles

Este jueves en el Bailando 2023 (América TV) bailó Eva Bargiela, quien hace casi dos meses se separó de Facundo Moyano. Sin embargo, la rubia reveló que esta semana tuvo una cena romántica con un reconocido actor internacional.

El jurado Ángel de Brito, antes de hacerle la devolución, le preguntó:“¿Estuviste saliendo con un actor esta semana? ¡Pensá bien porque tengo fotos!”.

Acto seguido, en la pantalla del estudio proyectaron la foto de Bargiela con el actor español Miguel Ángel Silvestre, de la serie 30 Monedas, cenando en un hotel. “Hacía tiempo que no te veía esa sonrisa ¡Wow!”, expresó el conductor Marcelo Tinelli mientras observaba la pantalla.

Embed

"Yo voy a contar la verdad de lo que pasó, yo fui a un evento de la serie de Miguel Ángel que ahora no me acuerdo cómo se llama la serie”, comenzó relatando. “ Yo subí historias ahí de buena onda porque fui al evento”, continuó. Y Ángel intervino:“¡Ya estás mandando fruta porque a todos nos invitaron a la fiesta, pero nadie fue a cenar con él!”.

"Voy a contar lo que pasó, él me responde la historia como ‘Gracias por venir al evento’ o algo así ¡Es muy atento!”, siguió contando la modelo.

“Entonces me comentó que estaba comiendo en la habitación, un room service, y yo le dije: ‘estoy con mis amigas comiendo hamburguesas y tomando unos tragos', le dije que si estaba aburrido que bajara a tomarse unos tragos con nosotras y bajó”, explicó Bargiela.

También detalló que le recomendaron "algunos lugares para que visite Buenos Aires, hablamos de cine y terminó ahí, taza taza cada uno a su casa”.

Por su parte, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez, quien estaba en la tribuna acompañando a su amiga y además estuvo presente en la cena, afirmó que el actor español se mostró muy interesado en la rubia: “Puedo dar fe que estaba como loco Miguel Ángel con ella. Bajó, no paraba de mirarla, le hacía mimitos". Al final, Eva expresó: “No paso nada, pero es muy guapo".