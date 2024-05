Eva Bargiela rompió el silencio sobre su romance con Gianluca Simeone: "Nos estamos conociendo"

“La verdad que nos estamos conociendo y tenemos muy buena onda. No tengo mucho más para contar porque es eso. No hay nada planeado, nos llevamos súper bien, buena onda, y por eso nos gusta compartir planes”, sostuvo Eva.

Y de forma relajada, aseguró: “Trato de no ponerle tanta expectativa ni carga a las cosas y vivir la vida con naturalidad como tiene que ser”.

De todas maneras, la modelo insistió en no dar muchos detalles acerca de Gianluca y cuando el notero le preguntó como se conocieron, o quien había dado el primer paso, decidió recurrir a la ironía y manifestó: “No me acuerdo cómo fue, perdí la memoria”.

Embed

Facundo Moyano reveló si sabía de antes del romance de Eva Bargiela con Gianluca Simeone

Facundo Moyano habló del romance de su ex Eva Bargiela con Gianluca Simeone, uno de los hijos del Cholo Simeone, y reveló si sabía de esto antes de que salga en los medios.

En charla con María Julia Oliván en Border, el dirigente político comentó al respecto: "Estamos separados hace diez meses (con Bargiela). Me pone contento realmente que haya podido iniciar una relación con alguien".

"Eva es una mujer hermosa que se merece ser feliz. Ella no me contó nada porque estamos separados, no tenemos por qué contarnos las cosas que hace cada uno", continuó Moyano, quien se casó con la modelo en octubre de 2021 y se separó en 2023.

Embed

Y dejó en claro sobre la nueva relación de su ex esposa: "Me parece bárbaro que encuentre una persona que la haga feliz y que la quiera y cuide".

En cuanto a su divorcio legal, Facundo Moyano contó que el tema está en manos de abogados: "Falta la cuestión de papeles", explicó. Y aclaró que él está soltero.

Por último, al ser consultado por la periodista si sabía de antes de este romance de Eva con Gianluca, Moyano sorprendió al revelar: "Sabía que estaba con alguien pero no por ella".