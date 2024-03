Eva De Dominici confesó por qué pasó por una etapa de "locura" tras el nacimiento de su hijo Cairo

En una entrevista, Eva De Dominici habló sobre cómo vivió el embarazo de su hijo y reconoció qué fue lo que la tuvo a maltraer, pasando por momentos de crisis y replanteos personales.

“Cuando llegué a Los Ángeles, tenía 23 años y quedé embarazada, y eso no es lo que se supone que una actriz debe hacer si quiere empezar su carrera en Hollywood. La gente en la industria enloquece con esas cosas”, comentó la artista en diálogo con ¡Hola! sobre cómo vivió ese gran cambio en su vida.

eva de dominici.jpg

A lo que le consultaron en la entrevista: “¿Vos también enloqueciste?”, dando lugar a la sinceridad de Eva en su respuesta: “Algo así… Cuando mi hijo Cairo no tenía ni siquiera un mes de vida, yo estaba desesperada por mostrarle al mundo que todavía podía funcionar como actriz, que no sólo iba a ser madre”.

“Empecé a audicionar rápidamente, llevaba a los castings la pumping machine y me sacaba leche en el baño mientras practicaba mis líneas y esperaba a que me llamaran. Me dolía el cuerpo, estaba muy cansada, me esforcé mucho para reintegrarme”, continuó la actriz sobre esos complicados momentos.

Y cerró contando cómo hizo para seguir adelante con el trabajo en la actuación y a la vez su nuevo rol de mamá: “Fue una época extremadamente difícil donde me sentía muy insegura con todo, pero si no hubiese tenido esa experiencia tan loca, no creo que hubiera conectado tanto con la historia de la película como lo hice”, precisó Eva De Dominici sobre la película The Uninvited que estrenó hace poco.

eva de dominici 1.jpg

El profundo dolor de Eva De Dominici tras la muerte del actor mexicano Alan Canto: "Tengo el corazón roto"

Este miércoles se conoció la noticia de la muerte del actor mexicano Adan Canto tras luchar con un cáncer de apéndice. El hecho causó gran conmoción en sus amigos y compañeros, entre ellos Eva De Dominici.

Lo cierto es que ambos fueron compañeros de elenco en la serie de televisión The Cleaning Lady, y allí formaron un vínculo que hoy hace que Eva lo recuerde con un cariño inmenso.

"Durante las últimas dos temporadas de The Cleaning Lady, tuve el privilegio de interpretar a la esposa ficticia de Adan. Pudimos pasar tanto tiempo juntos y conocí a un hombre tan talentoso, solidario y genuinamente amable", expresó en un posteo que colgó en sus redes.

En la publicación, recopiló distintas postales de ambos donde se lo ve muy sonrientes e incluso al final mostró una imagen de dos sillas juntas con los nombres de ambos en sus respaldos.

"Realmente era uno de los chicos más respetuosos con los que he trabajado. Todo mi amor va para su familia, especialmente para su esposa Stephanie y Roman y Eve, sus hijos", continuó.

Y finalmente destacó: "Nunca perdió la oportunidad de hablar con orgullo de ellos. Tengo el corazón roto. Hasta siempre compañero".