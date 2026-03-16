Evangelina Anderson en pijama y de la mano con un hombre por la calle: el video que sorprendió

La propia modelo replicó el video en sus historias de Instagram, donde se ve la caminata desde una cámara en movimiento mientras ambos recorren la vereda, lo que terminó de potenciar la viralización del momento.

Detrás de la escena aparece justamente el ciclo conducido por Martín Cirio, conocido por invitar a celebridades a su casa para entrevistas distendidas en un formato poco convencional. Por eso, muchos interpretaron la caminata de Anderson junto al influencer, ambos vestidos con ropa de dormir, como un adelanto no oficial de una próxima participación en el programa.

La curiosa salida llega además en un momento delicado para la modelo. En los últimos días, Anderson quedó envuelta en un escándalo tras los rumores de un supuesto vínculo sentimental con Ian Lucas durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Lo que en un principio fue presentado como un simple coqueteo terminó escalando mediáticamente. Mientras Anderson negó en reiteradas oportunidades la relación, Lucas difundió un comunicado con una versión diferente de los hechos.

La polémica se intensificó cuando, en el programa que conduce Yanina Latorre en América TV dieron a conocer dos fotos en la que ambos aparecen besándose, una situación que derivó, incluso, en el llanto de la modelo durante su participación en Cortá por Lozano (Telefe).

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Cómo fue el polémico festejo de Ian Lucas tras la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

Ian Lucas volvió a quedar en el ojo de todos luego de publicar una sugestiva historia en sus redes sociales en la que celebró la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity (Telefe), durante la gala emitida el pasado 11 de marzo.

El gesto del influencer no pasó desapercibido, especialmente después del cruce mediático que surgió entre ambos por la versión diferente que cada uno sostiene sobre el vínculo que habrían tenido durante su paso por el reality culinario.

En ese contexto, el youtuber optó por pronunciarse otra vez de manera pública y subió un video a sus redes prácticamente al mismo tiempo en que la modelo rompía en llanto tras quedar fuera de la competencia.

En el registro que compartió en sus historias de Instagram, Ian Lucas expresó su entusiasmo por continuar en el certamen y destacó el esfuerzo que realizó para llegar hasta esa instancia. "Seguimos en carrera. No saben lo que trabajé y estudié. Tuve clases de cocina todos los días: volvía de grabar y tenía clases de cocina a la mañana y a la noche. Dejé la vida para estar ahí. Gracias a los que tiraron la mejor siempre", manifestó en el clip.

Por su parte, lo cierto es que Evangelina Anderson quedó eliminada junto a Cachete Sierra, a muy poco de alcanzar la final de MasterChef Celebrity. La despedida de ambos generó un momento cargado de emoción dentro del estudio: tanto los participantes como el jurado y los televidentes siguieron conmovidos la salida de los concursantes, que no pudieron contener las lágrimas en una gala que dejó un clima de profunda tristeza.