Evangelina Anderson sorprendió a todos al revelar la verdad sobre su dieta

“Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado...’¿Nunca un asado siento argentina?’ Siempre me preguntan eso”. Pero esto no fue todo, sino que además reveló: “Jamás probé el asado”, dijo la mujer de Martín Demichelis, el ex jugador de River Plate.

“Desde que era bebé rechazaba la carne. Nunca quise comer. Mis padres sí comían”, confesó.

Hace unos meses, fue criticada por su alimentación vegetariana y la de sus tres hijos. “Nunca pretendí desanimarlos a comer carne ni pensé empujarlos a eso. Yo voy a seguir cocinando y ofreciéndoles carne, explicándoles con naturalidad cuando sea necesario de dónde viene cada cosa”, dijo.

Además, sumó: “Es mi decisión personal. Siempre respeto la decisión de cada uno”.

Evangelina Anderson se animó al topless en Munich: la sorpresa al final en la secuencia de fotos

Tras revelar el origen de su nombre vinculado a otra famosa, Evangelina Anderson compartió una secuencia de fotos y video de su topless en Munich, Alemania, con una sorpresa en el final.

La esposa del ex futbolista Martín Demichelis y madre de Bastian, Lola y Emma lució su escultural figura en el agua con una micro bikini de colores bien vivos y anteojos de sol.

"Calooorrr no te vayas massss", expresó la modelo en su posteo en Instagram. Y sobre el final de una serie de fotos, pidió a sus seguidores que presten atención a un particular detalle.

"Si sos de lxs que les gusta hacer zoom, en la última foto quizás encuentres una sorpresa", expresó Evangelina, mostrando que detrás suyo había un hombre completamente desnudo saliendo del agua.

Qué detallista.