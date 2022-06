Ex novia de Matías Defederico destrozó a Cinthia Fernández: "Con ella viví un calvario..."

Cinthia-Fernández-y-Matías-Defederico y las nenas chiquitas.jpeg Cinthia Fernández y Matías Defederico junto a sus 3 hijas -Charis, Bella y Francesca- cuando todavía estaban en pareja.

"La realidad es que adhiero y comparto los dichos de la mamá de Mati, me imagino que debe ser sumamente agotador y estresante tener un vínculo con Cinthia ya que yo lo padecí cuando tuve una relación con Matías en un momento muy delicado en su vida, en la cual ella lo había denunciado públicamente. Salimos unos meses el año pasado, casi 4 meses", explicó Eve.

En tanto, sobre las declaraciones de la madre del ex futbolista asegurando que Cinthia Fernández se acuesta pensando qué maldad le va a hacer a Matías Deferico al día siguiente, de Sousa aseguró "Lo sostengo y doy fe de eso porque lo viví si bien... Fueron pocos meses la relación que tuve con Mati pero fue muy intensa y fue un calvario el hecho de levantarnos en el sentido de que ella lo atacaba por todos lados".

Embed

Los motivos de la guerra entre Cinthia Fernández contra Matías Defederico, según Eve de Sousa

Claro que la ex pareja de Matías Deferico también se refirió al violento comportamiento de Cinthia Fernández para con el padre de sus hijas hijas. "Uno ya no sabe si pensar que es algo económico lo que ella reclama o es arruinarle la vida en todos los sentidos... la realidad es que a uno lo desborda el hecho de que hablen mal de uno mismo y obviamente de querer a mi pareja y me hacía mal todo lo que es la condena social", explicó Eve sobre su experiencia que terminó minando su noviazgo con el deportista.

En tanto, sobre el comportamiento de Defederico la empleada bancaria aseguró "Yo te doy mi experiencia y mi opinión con respecto a él y la verdad es que en nuestra relación fue un señor, un 10, un muy buen novio", en clara referencia a las denuncias mediáticas de violencia física que ha hecho Fernández.

Matías Defederico y sus hijas abril 2022.jpg El último posteo de Matías Deferico junto a sus hijas fue en abril pasado, con motivo de las pascuas.

Además, la efímera novia del deportista dio su visión del por qué del comportamiento de Cinthia Fernández. "Yo creo que ya no pasa solamente por un reclamo económico. Se ensañó en volverlo loco y por eso yo también entiendo a la madre de él que se ponga mal y que se angustie porque es su hijo", teorizó firme.

Por último, Eve de Sousa afirmó que no justifica ni comparte la manera de manejarse de la vedette en la relación que debería tener el padre con sus hijas: "Es un derecho justamente por ser los progenitores, igualitario para él y para ella". Y confesó "Lo he visto a Matías súper desbordado en el sentido de no poder ver a sus hijas... lo vi a Matías llorar por no poder ver a sus nenas, súper angustiado".