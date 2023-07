Explosivo mensaje de Nancy Pazos ante la presencia de Jey Mammon en los premios Martín Fierro 2023

Luego, agregó: “Sus apariciones mediáticas de los últimos días y su necesidad de venganza, haciéndose pasar como víctima cuando fue victimario, sacan lo peor de mí”.

“Le faltan muchas sesiones de terapia para reinsertarse en la sociedad sin lastimar a nadie más. Pienso, fundamentalmente, en ese pibe de 14, 16 o 17 años (para mí ética no hay diferencia)”, indicó.

En sus redes sociales, Nancy de esta manera dejó en claro su postura respecto a la aparición pública de Jey, quien afirmó que irá a la entrega premios este domingo: “No sé cómo abrazar a Lucas. Porque mañana a la noche volverá a ser víctima”.

Nancy Pazos

Se confirmó con quién va a ir Jey Mammon a los premios Martín Fierro 2023

Mucho se habló sobre la presencia de Jey Mammon en la entrega de los Premios Martín Fierro 2022 luego de la polémica que se generó por la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra.

En el piso de Intrusos (América), el conductor y humorista confirmó que irá a la ceremonia. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", advirtió.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Jey Mammon reveló quién lo acompañará en su mesa: "En Telefe me invitaron y voy a estar el domingo en la mesa de La Peña de Morfi de los Martín Fierro. Voy a ir con Jésica (Cirio) y con mis compañeros".

El humorista comentó que se reunió con los integrantes del ciclo para definir cómo llegarán al recinto. "Nos juntamos hoy para combinar cómo nos encontramos y cómo vamos", detalló.

Al finalizar, Jey se refirió a un rumor, que indicaba que en Telefe no querían que fuese parte de la gran fiesta de la TV. "Si quisieran invisibilizarme, no me invitarían a los Martín Fierro", consideró.