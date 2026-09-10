Alarma en MasterChef Celebrity antes del debut: una famosa está furiosa y amenazó con bajarse 

A partir de esta situación, la exangelita aseguró que la producción estaría siguiendo con atención los reclamos de la locutora y que existiría incertidumbre sobre lo que finalmente sucederá con su participación en el ciclo que volverá a tener a Wanda Nara como conductora.

“Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella”, sostuvo Latorre al referirse a la situación de la Negra Vernaci. Además, de acuerdo con lo que le habrían comentado a la conductora, la periodista estaría manifestando su disconformidad con distintas cuestiones relacionadas con el reality.

En ese sentido, Yanina agregó otro punto que habría generado tensión en las conversaciones previas al comienzo de las grabaciones. “Dice que el contrato es leonino, que te obliga a hacer publicidades y que ella no las quiere hacer”, afirmó.

De esta manera, mientras el resto de los participantes avanza con los preparativos para afrontar el desafío culinario, la continuidad de Elizabeth Vernaci en MasterChef Celebrity quedó planteada como una incógnita. Ahora habrá que esperar hasta fines de septiembre para conocer si finalmente la Negra Vernaci se suma a las grabaciones de la nueva temporada del exitoso formato de Telefe.

Quiénes serán los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026

MasterChef Celebrity ya tiene todo preparado para volver a Telefe y en las últimas horas salió a la luz uno de los grandes misterios que mantenía en vilo a los fanáticos del reality. La señal confirmó quiénes serán los 24 famosos que se enfrentarán en la cocina.

Al frente del ciclo estará nuevamente Wanda Nara, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui continuarán como jurados. Pero esta vez habrá una incorporación que promete darle un nuevo condimento a la competencia: Maru Botana se sumará al exigente panel para evaluar los platos.

La nueva edición tendrá una combinación explosiva de figuras provenientes del mundo de la actuación, la música, el periodismo, el deporte y el streaming. Todos deberán dejar de lado sus profesiones y demostrar si tienen condiciones para sobrevivir a la presión de la cocina.

Los 24 participantes serán Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, L-Gante, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Ahora deberán afrontar desafíos, cocinar contra reloj y convencer al jurado para no quedar afuera. Así, MasterChef Celebrity se prepara para regresar muy pronto a la pantalla de Telefe.