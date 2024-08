Fabián Doman habló del escándalo entre Tamara Pettinato y Beto Casella: "No la bancaba, se la fumaba"

"Además, ella estaba en el canal", remarcó el comunicador. Ahí, intervino Yanina Latorre y expresó: "Es más profundo el análisis. Aunque ella no quiera hablar y no sea el primer programa donde hable y hable antes en Blender con los amigos. ¿Quién quiere quedar pegado a Tamara Pettinato? Beto hace veinte años que tiene un programa que es un éxito. La viene remando, la laburó, es el número uno en El Nueve. Al tener a Tamara, te dejan de ver, te cancelan y se te caen las marcas".

"Se la estaba fumando, no es que la bancaba, se la fumaba", aseguró Doman sobre el vínculo de Casella y Tamara. "Beto, en las jodidas, no te tira a un tacho de basura", agregó el comunicador en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

"Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para mí el video del sábado es el peor de todos: es ella sentada en el sillón de los Presidentes. Aunque dure nueve segundos es fuerte", destacó Fabián.

"Tamara, frente a los videos, que es verdad que se violó su intimidad, reaccionó muy mal. Y hoy tiene la situación que tiene", sostuvo el periodista. Latorre indignadísima, acotó: "Pero agarrar a una persona en el despacho presidencial, que bancamos entre todos, y sentada en el sillón de Rivadavia, ¿es violar su intimidad? No nos metimos en la casa". "Ellos nos violan a nosotros, ella se está cagando en los argentinos", cerró furiosa.

Los escandalosos beneficios vip que recibió Tamara Pettinato durante su vínculo con Alberto Fernández

En medio de la polémica y revuelo por los videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, Mercedes Ninci dio escandalosos detalles del trato preferencial que habría recibido la panelista en el momento donde tenía el vínculo de cercanía con el ex presidente.

La periodista reveló en el aire de Radio Mitre algunos de los beneficios que habría recibido Tamara Pettinato durante sus viajes en pandemia, donde contaba con auto y chofer designado, y además tenía un trato vip de la PSA cada vez que llegaba a la Argentina para no demorar en los trámites de rigor cuando se llega al país.

“Tamara Pettinato tenía un tratamiento ultra VIP en el aeropuerto de Ezeiza, durante la pandemia y después. Ella viajaba, después volvía, bajaba del avión, la esperaba un hombre de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y este la acompañaba a realizar los trámites. Tramite exprés si lo había, me dicen que en 15 minutos ya había bajado del avión y estaba en el coche”, indicó Mercedes Ninci.

Y detalló al respecto: “A la salida de la terminal A del aeropuerto, la esperaba siempre la misma camioneta blanca de la PSA, que estaba estacionada en el lugar donde van los vehículos oficiales o de diplomáticos, y de ahí la llevaba a la radio, a la Casa Rosada, a Olivos, o a donde pidiera”.

"La llevaban en un vehículo oficial asignado para que no la parara nadie en principio en la época de pandemia. En la Argentina le estábamos pagando el sueldo a un oficial de la Nación para que le haga de chofer a Tamara Pettinato", siguió la periodista del ciclo Alguien tiene que decirlo.

"Me cuentan que le rendían honores como si fuera una líder religiosa o personal diplomático. Y quienes se oponían los sancionaban con diez días de suspensión o los echaban. Se de un caso que se negó a cumplir a esta orden, porque le parecía que no correspondía, y directamente afuera", aseguró Mercedes Ninci sobre el trato especial que gozó la panelista por aquel entonces de su vínculo cercano al ex presidente Alberto Fernández.