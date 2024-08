La letal reacción de Beto Casella ante la dura acusación de Nancy Pazos: "Me importa tres..."

"¿Pero qué te dijeron desde el canal?", le consultó el cronista. "Nada. En mi producción me dijeron que hubo una discusión, que no lo aceptaba, que se sentía despedida... Todo lo que podía hacer, lo hice. Así que ahora está por arriba mío", contó.

"Me cansó la situación. Que el canal decida, yo soy un empleado más. Me tomo atribuciones que no me corresponden. Me sale por mi naturaleza, pero ya está. Después de ayer hasta acá ofrezco", afirmó.

Acto seguido, el notero le comentó que Pazos había dicho que él era el responsable de todo lo que había pasado."Lo que diga Nancy Pazos me importa tres carajos. No me importa. Imaginate que estoy tratando de resolver esto y voy a opinar de ella... ya es mucho. Estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Pazos", remarcó cansado.

Nancy Pazos estalló contra Beto Casella por el conflicto con Tamara Pettinato: "Hacete cargo"

Desde que Tamara Pettinato quedó en el ojo de la tormenta por sus videos con Alberto Fernández, la periodista Nancy Pazos tomó una postura muy marcada y la defendió en reiteradas charlas con distintos programas.

Ahora, medio del escándalo con Beto Casella por la continuidad de Tamara en el panel de Bendita (El Nueve), Nancy volvió a la carga y apuntó contra el conductor.

"La echaron. Hablamos con el productor y dijo que iban a tomar lo último que dijo ella por WhatsApp, que fue 'no voy más'. Y si termina siendo así, que es lo que creo que va a pasar, la producción la está echando", sentenció en una nota con Intrusos (América).

Luego, se dirigió al conductor y aseguró: "Salieron a decir que le daban una semana para cuidarla, pero en realidad, lo reconoció Beto, lo que estaban cuidando era el programa. Hermano, hacete cargo. No quieras aparecer como el mejor compañero porque no lo fuiste".

"Beto cruzó todos los límites el viernes, cuando le termina preguntando algo que no tenía ningún sentido más que el morbo. ¿Hay necesidad de exponerla? Encima se llena la boca diciendo que la trataron re bien, ¡la trataron horrible!", continuó la periodista.

Además, sostuvo: "No estuvo siendo lo contenedor que tenía que ser adelante y atrás del micrófono. Beto se hartó y la está echando. Otra rotura de códigos: chatea con el productor y el productor le pasa los chats a Beto, y él lo cuenta en el streaming. Eso es una falta de respeto absoluto".

"El patriarcado es esto, siempre hay una mina mala que termina pagando los platos rotos por todo el resto. Todos como sociedad somos unos hipócritas", cerró Nancy completamente indignada.