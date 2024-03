Fabián Rubino contó el problema de salud que lo aqueja y generó preocupación

"Hoy tengo dengue. Está la vacuna pero no en el calendario. Es una vacuna cara y, por más explicaciones que me den, esto marca el desprecio que este gobierno tiene por la gente. Donde despreciando al Estado, que es el ente que debe protegernos. Por ahí solo me entienden los que tuvieron dengue", siguió.

Sumamente afligido por su cuadro de salud, Fabián Rubino expresó su deseo de pronta recuperación. "Espero no sufrir demasiado y poder volver pronto, sin me dan otra oportunidad", concluyó.

fabian rubino.jpg

Nadia, La Cachorra, reapareció en TV: su presente

En 2018, el periodista Fabián Rubino visitó un asentamiento en Barracas y mostró en vivo para A24 el drama de los jóvenes con problemas de adicciones.

En esa oportunidad, el cronista encontró a Nadia, que se presentó como "La Cachorra", una mujer que intentó echarlo de esa zona, con amenazas y conductas desafiantes.

En ese momento, la joven tenía serios problemas de consumo. "Arrancá con fuerza!", le decía Nadia a Rubino, tratando de alejarlo del barrio. En pocos minutos, el video de su aparición en A24 se convirtió en viral en las redes sociales.

Este viernes en Desayuno Americano mostraron cómo está hoy La Cachorra, que se reencontró con el periodista de América: trabaja como recicladora urbana y empezó un tratamiento para controlar las adicciones.