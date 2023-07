Fabiana Liuzzi habló a corazón abierto sobre la salud de Antonito, su hijo junto a Luis Ventura

En ese momento, Ángel recordó la última internación de Antonio este año y la ex vedette detalló: “Estuvo internado porque, Antonio a pesar de su patología, ECNE (Encefalopatía Crónica No Evolutiva), él quedó con unas cicatrices del lazo izquierdo de su cabecita por haber nacido antes, y es crónica porque no se van a curar estas cicatrices”.

"¿Qué le afectó en su vida cotidiana haber nacido antes y esta encefalopatía?", indagó el conductor dándole la libertad a Fabiana de contar hasta donde se sienta preparada.

"El habla, justamente como tiene las cicatrices en el hemisferio izquierdo, eso es lo que digita el habla. No es imposible que él lo haga, pero sólo Dios sabe cómo y cuándo. Por ahora no, pero si dice 'Ma' y es sumamente inteligente, se hace entender y entiende todo", contó ella.