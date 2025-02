Facundo Ambrosioni habló tras la detención de Morena Rial y contó cómo está su hijo Francesco

A raíz de este complicado episodio, Facundo habló acerca de cómo se encuentra el pequeño de 5 años que vive con su papá hace un año y medio por decisión de la Justicia.

“Sinceramente no me corresponde hablar a mí de este tema, por eso prefería no hablar. Es vergonzoso sobre todo por Fran, de lo que me toca hablar a mí es que Fran está bien", comenzó diciendo Ambrosioni en la nota de voz.

Luego, detalló: "Está acá durmiendo la siesta porque después tiene futbol. En el día de hoy fuimos a comprar los útiles y su mochila para comenzar primer grado así que estamos muy contentos y felices”.

“El la verdad que tiene otra realidad a la de su hermano, hace un año y medio ya que vive con nosotros y vive otro tipo de vida, la que merece vivir un nene de cinco años. Le tratamos de dar lo mejor posible para que él viva un infancia feliz. Él no está al tanto de estas cosas", finalizó.

El error que cometió Jorge Rial en la crianza de su hija Morena

Tras la reciente detención de Morena Rial esta madrugada acusada de robo, este miércoles Jorge Rial hizo un extenso descargo en su programa Argenzuela (Radio 10), donde criticó duramente el comportamiento de su hija mayor al tiempo que admitió sus errores como padre.

“Siento vergüenza y pido disculpas a aquellos que fueron objeto de los delitos de mi hija. No puedo hacer más que eso. Me siento en responsabilidad porque es mi hija y uno siente que se queda corto con la educación que la da a sus hijos”, expresó visiblemente acongojado.

Al tiempo que sobre los errores que cometió en la crianza de Morena, Rial se sinceró: “Ojalá que esto sirva para detonarle y que vuelva al buen camino. Ella tiene muchas más oportunidades que otros pibes. No afanó para morfar, porque nunca le faltó nada. Tal vez ese fue el error, darle de más. Yo fui aprendiendo a los golpes, en el camino, me equivoqué un montón de veces, algunos aciertos he tenido”.

“Intenté todo y los que me conocen lo saben. La pasé mal. Cuando tuve el infarto supe que era por Morena, una decantación del sufrimiento. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en esto. Pero es mi hija, lo lleva y se va a seguir llamando Morena Rial siempre”, agregó el periodista.

En tanto, además de admitir sus equivocaciones como padre, Jorge Rial comparó su vida con la de su hija mayor. “Yo no anduve por el camino de la delincuencia, tengo 63 años y sigo laburando al ritmo que cuando tenía 20. Me gusta laburar, no conozco ninguna otra manera de vivir. Yo le tendí la mano muchas veces, me la rechazó y se la volví a dar. No es que la dejé, ni siquiera en los peores momentos”, confió apesadumbrado y concluyó asegurando: “Uno no puede tener la vida pendiente de una persona que tomó un camino distinto al mío”.