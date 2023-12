La llamativa explicación de Fátima Florez sobre el meme que se viralizó con Victoria Villarruel: "Suelo..."

Sobre la decisión de no imitar a Moria Casán, con quien está distanciada, afirmó: "Vamos renovando el show. No tiene ninguna connotación de ningún tipo. Se va a aggiornando. Es un personaje hermoso, pero estamos renovando".

Más adelante, el cronista le preguntó si se siente primera dama, y Fátima le contestó: "¿Siempre vamos a hablar de lo mismo? Me conocen hace muchos años, me conocen como artista. Me encanta y saben que amo a Javier, me encanta ser su novia. Lo quiero mucho, estoy muy enamorada".

Por otro lado, le consultaron por el famoso meme que se viralizó sobre ella con Victoria Villarruel, donde la capocómica parecía que le estaba oliendo el pelo a la vicepresidenta. "Se viralizó, fue como un meme. No sé qué pasó. Yo estaba como cuando voy a una iglesia que siempre suelo apoyarme y pensar en lo que se estaba diciendo y en la oración, pero obviamente no me voy a dormir. Lo pusieron en cámara lenta”, argumentó.

También reveló que Juliana Awada y otras personas la están asesorando: “Juliana y muchas personas se acercaron a darme su opinión y es bien recibida por gente que es idónea en el tema”.

Victoria Villarruel y Fátima Florez.jpg

Fátima Florez tomó una drástica decisión sobre su futuro tras la asunción de Javier Milei

En el último tiempo, Fátima Florez enfrentó un duro reclamo de parte de Moria Casán. La One quería cobrar regalías si la actriz la imitaba en sus espectáculos.

“A mí no me molesta que me imiten, me molesta que no me garpen cuando me imitan”, había dicho la jurado del Bailando 2023, tajante sobre el trabajo de la capocómica.

Este viernes en Intrusos (América TV), Laura Ubfal contó que Fátima Florez tomó una drástica decisión de cara a su estreno en la temporada de verano en La Feliz.

La panelista indicó que la capocómica no va a interpretar a la jurado del Bailando 2023. "Parece que va a hacer otros políticos, la política va a estar presente. Pero no va a hacer a Moria”, sentenció.