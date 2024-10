Fátima Florez volvió a apostar al amor y dio detalles de quién conquistó su corazón: "Estoy contenta"

"Hay algunos candidatos dando vueltas, pero todavía no tuve tiempo. No sé si estoy preparada porque soy medio a la antigua. Para mí las cosas tienen su tiempo. Puede estar cerca la noticia, pero esta vez no voy a contar nada", comenzó diciendo Fátima.

Sin embargo, la rubia se animó a contar algunos detalles de su nuevo amor y reveló: "Rubro espectáculos. Es de atrás del escenario, de arriba del escenario, basta. Dos que se maquillan me parece que no, es un montón".

Reconociendo un claro enamoramiento en su amiga, Polino deslizó: "No te vayas a casar, que tenemos que hacer la temporada de verano". "Y qué se yo, viste cómo es el amor que a veces viene una mariposita y te cambia la vida en un día. No sé si estoy enamorada, pero estoy como distinta", respondió ella.

"Las Vegas me trajo nuevos aires que no sé qué puede pasar. Vos me conoces mucho, por lo menos estoy contenta que no es poco. Me pongo colorada", concluyó.

La dura confesión de Norberto Marcos sobre su separación de Fátima Florez: "Le llenaron la cabeza"

Fátima Florez y Norberto Marcos se separaron en 2023 después de veinte años juntos y a los meses la humorista blanqueó su romance con Javier Milei, relación que duró unos meses.

Tras ser electo presidente, Milei y Florez comunicaron la decisión de separarse. Lo cierto es que en diálogo con Intrusos, América Tv, Norberto Marcos habló a fondo de la separación de Fátima y señaló: "Le deseo lo mejor, las cosas en el amor cuando se terminan se terminan".

Y dejó en claro que le sorprendió cómo se dio la separación y se mostró abierto a poder volver a hablar con su ex: "La forma en que se dieron las cosas, de no poder volver a hablar con ella de buenas a primeras. Que ella se decida a tomar un café".

"Creo que le costaría mucho porque no hay una razón valedera para que nos hayamos separado", se sinceró Marcos. Y afirmó sobre los motivos de la ruptura: "Le llenaron la cabeza, estoy seguro".

Y sobre el noviazgo de Javier Milei con Yuyito González, el productor fue contundente: "De Milei no me sorprende nada, de Yuyito no me lo esperaba pero bueno, son las vueltas de la vida".

"El tiempo va a dar todas las respuestas de eso", consideró además sobre si el poder influyó en Fátima para comenzar su vínculo con Milei.

Y al ser consultado de si cree que Fátima fue engañada más de una vez después de que terminó su extenso vínculo, Norberto Marcos lanzó: "Si y le va seguir pasando seguramente".