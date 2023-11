Fede Bal dio detalles de su noviazgo con Flor Díaz y reveló cómo se la presentó a Carmen Barbieri

Sobre cómo surgió la relación, Bal explicó que hubo "mucho mensaje" durante el verano tras separarse de Sofía Aldrey, momento en que empezaron a hablar. "A ella le gustó mucho un trabajo que yo hice, Kinky Boots, por lo que empezó un vínculo muy lindo por mensaje y a distancia", detalló.

Fede Bal - Cuando estás en pareja la vida te sonríe - captura Intrusos.jpg

Además, remarcó visiblemente feliz que "al principio fue una cosa más de acompañarnos y de mandarnos mensaje queriendo saber un poco uno del otro. Y de golpe sucedió que pasó a mayores... y nos estamos haciendo muy bien".

En tanto, sobre cómo se enteró su madre, Fede Bal dejó en claro que Carmen Barbieri sabe lo poco que él le contó. Así como también confesó que "mucho se enteró en la tele también [porque] yo no cuento mucho de mi vida, trato de mantenerlo en privado y así me sirve, por lo menos este tiempo siento que voy a hacerlo lo más que pueda...".

Por último, el conductor de Resto del mundo y protagonista de la próxima temporada teatral marplatense de Kinky Boots, confesó que ya hubo presentación entre su novia y su madre, a través de una videollamada. Y si bien aseguró que Carmen hace tiempo no se mete en su vida, reconoció que lo primero que dijo fue "cómo puede ser que tan rápido que se ponga de novio", en clara referencia a su ruptura con Aldrey.

La reacción de Estefi Berardi al enterarse del noviazgo de Fede Bal

Hace unos días, en LAM confirmaron que Fede Bal apostó nuevamente al amor. El actor está felizmente en pareja con la bailarina Flor Díaz, a quien hemos visto en la pista del Bailando.

El hijo de Carmen Barbieri blanqueó la relación. “Fede Bal me está hablando y me pone te quiero contar que estoy de novio, y mi novia es Flor Diaz. Estamos de novios y te lo digo porque no quiero que me vinculen con nada que ver”, reveló Pepe Ochoa en el programa de Ángel de Brito.

fede bal estefi.jpg

Este lunes, en su cuenta de Instagram, la panelista de Mañanísima, Estefi Berardi, se refirió al nuevo noviazgo de Fede Bal, a meses de haberse conocido que ella habría tenido un affaire con el actor.

"¿Sabías que estaba de novio o te ha sorprendido? ¿Hablaste con Fede?", le preguntó un seguidor. "Me enteré hoy. Está de novio y feliz. Me dijo que tiene una relación hermosa con Flor", fue la reacción de la ex Combate.