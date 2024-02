Fede Bal reveló qué haría en caso de cruzarse con su ex, Sofía Aldrey, en Mar del Plata

“Corre agua de la (Playa) Bristol por mis venas”, graficó Fede para explicar por qué se siente tan a gusto interpretando la comedia musical “Kinky Boots”, pero eso le dio el pie a Rodrigo Lussich para preguntarle por su ex, Sofía Aldrey, nacida y criada en La Feliz y cuya familia es propietaria de shoppings y hoteles.

“¡Ah! Son picantes los chistes de Fede en el show. Voy a contar uno que dice ‘¡Ay! Voy a comprar a un shopping acá cercano… No, el shopping no porque me recuerda a mi pasado’. El apellido del shopping que sabemos de quién es, es picante”, le dijo el conductor.

“¿No hay ningún tipo de chance que esta noche se aparezca Sofía por ahí?”, le disparó Mariana Brey, y agregó: “Porque fíjate que ella es casi la dueña de Mar del Plata. Capaz que aparece en la fiesta de los Premios Estrella de Mar”. “Y, puede ser, puede ser”, reconoció Bal.

“¿Estás preparado para eso?”, insistió Brey. “Y, si llega a pasar, ustedes estarán presentes. Estoy preparado para todo, Mariana Brey. Nací listo para todo. Imaginate si no me puedo dar un abrazo con una ex que fue tan importante para mí. No pasa nada, realmente”, cerró Fede.

Embed

Fede Bal fue al teatro con su nueva novia a ver una obra donde trabaja una de sus ex: las fotos

El espectaculo que encabeza Raúl Lavié y cuenta con la participación de Kike Teruel, Facu Mazzei, Flor Marcasoli, Rodrigo Esmella, Paquito Wanchankein, Nuria Vázquez, la vedette Lorena Liggi y la presencia de la revelacion de la temporada el grupo coreografico Pampas Bravas fueron ovacionados por Fede Bal y su nueva novia, Florencia Díaz.

Al finalizar la funcion de Argentina La Revista, ambos fueron invitados a fotografiarse con el elenco y Fede tuvo palabras de elogios para los productores Dulce Granados y Juan Alzúa y los felicitó por el gran espectáculo y dijo "la revista está viva".

Luego, al referirse a su ex Flor Marcasoli señaló que "es una gran vedette, pero son cosas del pasado" y no profundizó nada más sobre lo que fue la relación que tuvieron allá por el año 2017. Por último, elogió a los integrantes de Pampas Bravas.

Fede Bal

Fede Bal