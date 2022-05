Federico Bal y su mensaje más lindo a Carmen Barbieri: "Ella es..."

Desde Instagram, Fede Bal le dedicó un emotivo mensaje a su mamá destacando cómo lo acompañó de cerca en estos días duros tras el fuerte accidente.

fede bal 1.jpg

"Cómo no amar a la mejor mamá que la vida pudo darme? Ayer en @restodelmundo13 tuvimos un programa distinto, en medio de mi internación por el accidente le pedí a mi vieja que me cubra y haga algunas notas que teníamos programadas", comenzó su posteo en Instagram.

Y siguió emotivo: "A pesar de su cansancio y preocupación por mi salud, no pudo negarse. No quiero imaginarme lo que debe ser que se accidente un hijo y más teniendo que caretearla grabando unos contenidos por pedido mío".

"Ella es mi persona preferida. Les dejo el link del programa en mi bio por si no lo vieron! Gracias a todos por los lindos comentarios, que tengan una hermosa semana, sean felices!", finalizó Fede con varias fotos de Carmen.

fede bal.jpg

El video completo del tremendo accidente de Fede Bal en Brasil

En el programa Resto del mundo, El Trece, Fede Bal contó desde la clínica de Rio de Janeiro cómo fue el tremendo accidente que sufrió a bordo de un parapente motorizado.

El actor relató en off su viaje a la ciudad de Paraty, donde visitó unas cascadas junto a Nicolás, un argentino que tiene una posada en esa ciudad desde hace varios años.

fede bal 2.jpg

“En este nuevo especial, vamos a vivir una de las aventuras más arriesgadas de mi vida, paso a paso”, comentó en un principio el actor, quien fue contando en las redes cómo se sentía tras la dura lesión.

“Fue una de las experiencias más shockeantes de las que me tocó vivir porque, a veces, cuando parece que todo va a salir bien, mientras más alto vibrás, es cuando más expuesto estás. La cosa es así: nos invitaron a disfrutar del mejor atardecer de Paraty, para verlo desde el aire con la mejor luz. Muy difícil decir que no a semejante plan, porque un aventurero que no arriesga tampoco gana”, continuó el hijo de Carmen Barbieri.

“¿Vieron que, a veces, antes de hacer algo arriesgado, te dicen que no va a pasar nada? ¿Que es una posibilidad en un millón? Bueno, hoy me tocó ser la única posibilidad. Llegamos en la van de Nicolás hasta la pista donde despegaban estos parepentes motorizados, o mejor dicho paramotores”, agregó.