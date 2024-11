Nació el primer hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil: así se dio a conocer la noticia

Aunque ninguno de los papás habló hasta el momento, más tarde Manuela Viale salió al aire en otro programa de La Casa y se refirió al nacimiento del hijo de Cande, una de sus mejores amigas.

“Estoy muy contenta. Voy a decirlo porque ya lo dijo Carola, ¡nació el hijo de Cande Vetrano y Andrés! Estoy muy emocionada”, dijo Manu ante sus compañeros.

Po último, detalló: “Fue en la madrugada, pero por las dudas no voy a decir nada. Yo lo dije porque lo dijo la tía, entonces Andrés me autorizó. Estoy muy emocionada”.

Cande Vetrano y Andrés Gil adelantaron pistas del nombre para el bebé que esperan juntos

El mes pasado se supo la noticia de que la pareja de actores conformada por Cande Vetrano y Andrés Gil están esperando su primer bebé luego de siete años de relación.

En medio de la dulce espera, ambos hablaron con Socios del Espectáculo (El Trece) y revelaron algunos detalles de cómo se preparan para llegada de un bebé, entre ellos posibles nombres para el mismo.

"Estamos felices, disfrutando el momento, aprendiendo. Estamos sintiendo todo esto que va pasando, que es muy intenso. Las cosas se dieron de una manera muy linda y muy orgánica. Estamos juntos hace un montón, la pareja está muy sólida así que mejor imposible", comenzó diciendo Andrés.

Luego se refirió al sexo del bebé y admitió: "Estamos viendo. Sí sabemos que es varón, y que va a ser de Boca. Nada más".

Por último, llegó el turno de Cande y acerca de los nombres, adelantó: "Me lo estoy guardando, quedan un montón de meses y todavía hay dudas, no quiero tirar nada. Estamos haciendo la listita. Te aseguro que mi hija no se va a llamar Ana o si es nene no se va a llamar Lucas o Santiago".