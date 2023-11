Felipe Fort habló a corazón abierto sobre la ausencia su papá y conmovió con una fuerte declaración

"Yo creo que con mi papá podríamos trabajar, nos complementaríamos, su lado artístico, y mi lado empresarial. Yo crecí con él, y viendo que lo caga...mucho. Hacía una obra de teatro, y no le importaba si tenía pérdidas, solo le importaba ser feliz, y eso está perfecto", sumó.

Ricardo Fort y sus hijos

En ese sentido, reflexionó acerca del equilibro en una vida llena de lujos, y confesó: "Yo, en muchas cosas me siento muy vacío. Y aunque tenga plata, no me van a llenar". De todas formas, aseguró que trataba de enfrentarse a eso "siendo feliz en otros sectores".

"Mi novia me hace feliz. La gente que me rodea, mis amigos, mis tíos. También los proyectos que tengo me ponen feliz, porque siento que ahí esta la felicidad, en hacer algo con tu vida", aseguró.

Por último, se sinceró acerca de la pantalla que crea a través de las redes sociales y sentenció: “La gente cree que las redes sociales son la verdad de todo, y yo no subo cuando me peleo con mi novia, subo lo lindo de la vida. Fotos de viaje, no en mi cama porque estuve 7 horas triste. No crean todo lo que ven en Instagram".

Felipe Fort sorprendió al mostrar su increíble cambio físico

Si bien Felipe Fort mantiene un perfil alejado de los medios, últimamente se muestra muy activo en sus redes sociales. Comparte sus viajes, momentos especiales con su pareja, y distintas salidas con amigos.

Para esta ocasión, publicó una foto en medio de su entrenamiento y sorprendió a sus seguidores por su increíble cambio físico. A través de una selfie en el espejo, el hijo del Comandante posó sin remera, lo cual dejó al descubierto sus tatuajes, músculos y abdominales marcados.

Como si eso fuera poco, en la foto también se pudo ver su cambio de look, resultado de una apuesta con su grupo de amigos. Como prenda, el joven tuvo raparse la cabeza por completo.

Cabe destacar, que al parecer heredó de su padre el gran entusiasmo por la actividad física, ya que el mismo siempre aseguró que tenía una pasión por el entrenamiento y toda su vida se mantuvo en actividad.