Felipe Fort reabrió sus redes tras la muerte de Gustavo Martínez: Qué cambió en Instagram

Pero a un día de cumplir la famosa mayoría de edad Felipe Fort, instalado por estas horas en Los Ángeles junto a su hermana y su niñera Marisa López, decidió volver a abrir su Instagram pero dejando solamente 6 posteos particulares.

Felipe Fort Instagram.jpg Felipe Fort reabrió su cuenta de Instagram, pero sólo dejó 6 posteos y en ninguno de ellos está Gustavo Martínez, el hombre que lo crio desde la muerte de su padre en 2013.

Así como hace unos días Martita eliminó la mayoría de sus publicaciones y sólo dejó 3 donde en una está Gustavo Martínez, ahora Felipe hizo exactamente lo mismo con la diferencia que en ninguna está quien fuera su tutor. En su caso eligió 6 posteos puntuales, donde en 2 de ellos se lo ve junto a su padre, Ricardo Fort y su hermana; mientras que en las otras 4 puede vérselo con lujosos autos o sólo posando cual modelo, lo que demuestra que su enojo con Martínez aún continúa.

Qué dijo Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

La furia de Felipe Fort a horas de conocerse el suicidio de Gustavo Martínez, su padrino y tutor desde el fallecimiento de Ricardo Fort allá por 2013, quedó reflejada en varios posteos que hizo antes de cerrar su cuenta por el escándalo generado.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´ faltando 10 días para que cumplamos 18", había escrito desde sus historias.

felipe fort.jpg Algunas de las polémicas declaraciones de Felipe Fort a horas de la trágica muerte de Gustavo Martínez el pasado 16 de febrero.

Así cómo también en otro posteo preguntó "¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento. Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años”.