Fernanda Iglesias reveló el verdadero motivo por el que se ausentó de LAM

En tanto, en la siguientes historia apareció Iglesias a través de un video explicando las verdaderas razones de su ausencia en el ciclo de América. "Me están preguntando mucho por qué no estuve anoche en LAM", comenzó diciendo entonces.

Fernanda Iglesias de vacaciones.jpeg

E inmediatamente reveló "Me tomé una semana de vacaciones y mañana me voy a Tandil", si bien aclaró: "Además, hoy tengo un evento muy importante que después les voy a mostrar".

Embed

Así, horas más tarde la angelita compartió un clip desde la Legislatura, donde explicó el evento que la llevó a estar allí. "Vinimos a la Legislatura de Buenos Aires porque declararon de interés para la comunicación social a la cuenta (de Instagram) de mi hermana @wikicancerarg", confió orgullosa.

Mientras tanto en LAM, Cinthia Fernández es quien está cubriendo el sillón de la periodista durante estos días. "Estoy en el lugar de Fernandita, para divertirme un rato", deslizó picante la pareja del abogado Roberto Castillo que no se lleva nada bien con la periodista.

Fernanda Iglesias en la Legislatura - IG.jpeg

Tremendo cruce de Cinthia Fernández con Fernanda Iglesias por su romance con Roberto Castillo

Después de la escandalosa polémica que se armó luego de que Cinthia Fernández confirmase su noviazgo con Roberto Castillo, a fines de julio pasado Fernanda Iglesias discutió fuerte con la bailarina en LAM (América TV).

En referencia a las denuncias de infidelidad que deslizó la ex del abogado, la bailarina no se quedó callada. “A todo el mundo le parece normal que haga vivos hablando delante de las criaturas mal del padre. A mí me trata de puta, tengo miles de audios”, comenzó defendiéndose.

Al tiempo que, respondiendo los cuestionamientos de su compañera que mantuvo un intercambio de mensajes con la ex de Castillo sobre el comienzo de su relación con el letrado, agregó: “Yo aguanté, pero está bueno que te diga las fechas”.

Fernanda Iglesias y Cinthia Fernández - captura LAM.jpg

“Vos deberías ser un poco más empática con ella. Apenas se separa y se pone de novio con otra chica”, disparó la periodista, por lo que la ex de Defederico arremetió remarcando: “Dejó de amar desde hace un montón de tiempo, me lo dijo en la cara y que te muestre ella los chats en donde le dijo ‘no funcionamos como pareja y como papá voy a estar siempre’”.

En tanto, Cinthia Fernández continuó su defensa visiblemente molesta. Así, agregó que la ex pareja del abogado “le dijo a sus hijos ‘tené cuidado con la noviecita de tu papá porque es muy peligrosa’”, y aseguró: “He escuchado de todo, videos, audio y todo”.

Daniela Vera, Roberto Castillo y Cinthia Fernández.JPG

“Es un tema que me compete a mí, ¿vos me estás provocando?”, preguntó ya enojada Cinthia pero Iglesias argumentó: “Yo no te estoy provocando, dije una información que no fue sorpresa”.

“Si no te dan las fechas, hacé todo el cronograma y decime si querés puta en la cara, no tengo ningún problema”, disparó desencajada la bailarina mientras que la angelita la aclaró firme: “No te lo estoy diciendo yo, te lo estás diciendo vos”.

Ya claramente enfrentadas, Cinthia Fernández terminó tomando el cruce a modo personal por lo que atacó a la periodista. “Vos vivís resentida mi vida y conmigo ni te cuento”, disparó sin filtro pero Iglesias respondió con fina ironía: “Decime resentida, decime lo que quieras, a mí las fechas no me dan”.