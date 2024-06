El consejo infalible de Yanina Latorre a Fernanda Iglesias por el coqueteo de su ex y Catalina de Gran Hermano

En el posteo, Yanina Latorre le contestó a su compañera y le dio un consejo. "Soltalo pobre tipo", escribió la rubia, que no puede creer que Fernanda siga pendiente de la vida de su ex pareja, pese a que se separaron hace un año.

Aunque la ruptura ya es algo del pasado, la angelita no tienen intenciones de volver a estar con alguien. "¡No me busquen más novio! Desde que me separé, todo el mundo me dice ‘ya vas a encontrar a alguien mejor’. Como si esa fuera la solución a todo. Entiendo que estar bien en pareja es un planazo, pero no es el único. Puedo hacer un montón de cosas que tengan que ver con estar bien y divertirme sin estar de novia”, expresó en un descargo en sus redes.

En esa ocasión, Fernanda mencionó que tuvo citas, pero nada trascendental. “Ese mandato de tener pareja sí o sí ya fue. Sobre todo a mi edad, que ya tuve hijos, tengo un trabajo, una casa y muchas amigas. Tuve algunas salidas con chicos muy educados, pero no es hoy el centro de mi vida enamorarme”, sostuvo.

Intentando romper con los estereotipos, la periodista reflexionó: "Cambiemos el paradigma, porque la presión de conseguir pareja aumenta la ansiedad y no ayuda para nada. No es obligatorio tener novio. O novia. Y menos salir con cualquiera con tal de fingir felicidad. Agradezco a los que me desean un futuro de a dos. Pero tengo otras prioridades que me hacen feliz”.

La reacción de Catalina Gorostidi luego de que Fernanda Iglesias asegurara que se le insinuó a su ex

La panelista de LAM (América TV), Fernanda Iglesias, mandó al frente a Catalina Gorostidi y afirmó que se le insinuó a su exmarido, el productor Pablo Nieto, y la exparticipante de Gran Hermano le respondió con todo.

A través de X (ex Twitter), la periodista escribió: "Me cuentan por cucaracha que Catalina de GH se quiso levantar a mi ex. Dicen que él le cortó el rostro".

Inmediatamente, una usuaria de X le contestó a Iglesias: "Si el cuento termina en que él le cortó el rostro, del otro lado de la cucaracha está tu ex marido".

Ahí, la comunicadora confirmó que su ex, el productor de A la Barbarossa (Telefe) se lo había contado: "Por eso, él".

No mucho tiempo después, Gorostidi, al verse involucrada en el chisme, negó la información de la panelista. "Estás equivocada. Pero bueno, te respeto", sostuvo.