Fernanda Iglesias se separó y reveló los duros motivos

La panelista volvió recientemente de España. Ella se había ido a vivir por tiempo indefinido con su hija, y su (ahora) exmarido y su hijo se habían quedado en Argentina. La familia, en ese momento, estaba evaluando dónde vivir de forma definitiva. "Pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. Estoy con mucha tristeza y no nos separamos en buenos términos", detalló.

"Lo veníamos charlando desde que volví. Para mí es como que se rompe de la familia, y es lo más importante que tengo. Y yo no estoy de acuerdo con esto de que seguimos siendo familia", opinó. "Él siempre fue mi gran sostén para todo, pero ya llega un momento que ya está", agregó.

"¿Es desgaste? ¿Qué título le pondrías?", le preguntó Ángel. "No, no es desgaste", le dijo. "¿Infidelidades?", indagó de Brito. Fernanda hizo una pausa y le respondió que no sabía y lanzó: "caliente, caliente". "Me separé por cosas que no me gustaron, que yo había soportado varias veces", aclaró.

Nazarena Vélez ahí le preguntó si algunas de las "cosas" que le habían molestado estaban vinculadas con su hijo. "Algunas cosas pasaron con mi hijo, él es un re buen padre. Pero yo también me volví porque sentí que mi hijo estaba muy solo, porque él trabajaba mucho. Él salía mucho de noche y lo dejaba solo", explicó. "¿Pero él salía a divertirse no solo?", disparó la Farro. "No sé qué hacía", cerró Iglesias.

Embed

A dos meses de haberse ido a vivir a España, Fernanda Iglesias reveló por qué piensa en volver

Fernanda Iglesias habló desde España con Ángel de Brito y las angelitas en LAM (América TV), y admitió que "extraña muchísimo, sobre todo a su hijo". "Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", dijo desesperada.

La periodista contó en qué trabaja actualmente: "Estoy trabajando en una inmobiliaria, aprendiendo un montón de cosas que nunca pensé que iba a aprender. Es en Marbella la inmobiliria".

"Pero ya extrañás también. Dijiste que extrañabas, que después se vuelve rutinario", intervino Estefi Berardi. "Sí, extraño, extraño mucho. Todo lo que ustedes me dijeron que me iba pasar me está pasando. Extraño muchísimo a mi hijo. Hay gente que me vive preguntando en Instagram: '¿Extrañás a tu hijo?' Hijos de p..., obvio que lo extraño, me estoy desgarrando de lo que lo extraño, no me pregunten más, por favor", reveló.

Embed

"Yo creo que es que lo llama más la curiosidad, porque acá lo contamos en su momento, es lo particular del caso. Hay muchas familias que se van todas juntas, los chicos jóvenes se van solos a hacer sus familias, tu caso fue distinto", acotó el conductor sobre la situación en la que se fue Iglesias: su marido y su hijo (de 12 años) están en la Argentina.

"Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", expresó. Ahí, Yanina Latorre, como frutilla del postre, agregó: "Te dije que no ibas a aguantar".