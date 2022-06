Fernanda Vives sobre su fuerte crisis con Sebastián Cobelli: "Estamos..."

“Un día me llamó un productor para contarme que habría un chat de Sebastián con otra chica y yo casi me muero; nosotros nunca tuvimos claves en nuestro teléfonos pero cuando leí todo eso, se me derrumbó la confianza”, precisó Fernanda Vives sobre el chat de su marido con otra mujer que desencadenó el conflicto. La actriz contó que está “un poco mejor”, pero reconoció que todavía tienen mucho por resolver.

Y remarcó: “Hasta ahora nunca dejamos de convivir, él va y viene de Buenos Aires a Rosario por su trabajo, y estoy tratando de recuperar la confianza. No estamos juntos pero tampoco separados al ciento por ciento. Tenemos muchas charlas a solas que empiezan mal y terminan bien, y al revés”.

“Brisa la está pasando mal porque en el colegio nunca falta el comentario de algún compañerito que va y le dice: ‘Tu papá tiene otra novia’, no sé de dónde sacan eso los chicos, seguro lo escuchan en sus casas y lo reproducen en la escuela sin medir el daño y el dolor que provocan”, aseguró con mucha preocupación.

Y contó que su hija un día tenía mucha fiebre pero los médicos no le encontraron nada: “Después de que la revisaron y no le encontraron nada, la doctora me preguntó si en nuestra casa estábamos atravesando por alguna situación difícil porque la nena manifestaba mucho estrés; casi me morí porque se ve estaba absorbiendo todo lo que nos pasaba a nosotros”.

“Hoy lo que quiero es recuperar la confianza que perdí y todo lo quiero resolver puertas adentro de mi casa, sin ventilar intimidades porque en otra época de mi vida lo he hecho y terminé sufriéndolo más. Con Cobelli estamos volviendo a recomponer el vínculo, con momentos buenos y malos, lógicamente”, expresó Vives.

Y sentenció: “No es fácil mirarnos a los ojos y creernos porque hay algo que se rompió y hay que trabajar mucho para sanarlo. Cuando Sebastián me conoció, yo estaba rota y con la autoestima por el piso, basureada por mi expareja, pisoteada y rota”.

Sebastián Cobelli se defendió tras las declaraciones de Fernanda Vives

Y tras las declaraciones de Fernanda Vives en LAM, Cobelli rompió el silencio y habló con PrimiciasYa: "Lo de anoche fue demasiado, a mí parecer. Hay cosas que son ciertas, por ejemplo el chat, y también hay cosas que no son ciertas", comenzó diciendo el ex futbolista.

"Lo de la crisis viene por un desgaste por distintos temas. Con respecto a los chats, hablo con todos y cada uno de las personas que me escriben. Fer se agarró de lo que le pareció, y no entra en razón en cuanto a mi explicación. Yo estoy tranquilo", remarcó.