El desconsolado llanto de Fernanda Vives tras confirmar su separación de Sebastián Cobelli

Fernanda Vives Sebastián Cobeli e hijos.jpg Fernanda Vives junto a Sebastián Cobelli y sus hijos este verano en la playa.

Y se refirió a su marido, Sebastián Cobelli, asegurando que "No es una mala persona. Estamos pasando un momento feo, un momento que nos toca atravesar por los años que llevamos juntos y la verdad es que es muy personal lo que estamos pasando", así como también agregó "Si yo tengo que hablar de él, no tengo cosas malas para decir, más que un hecho que sucedió en nuestra intimidad y que tiene que ser resuelta en la misma intimidad".

Es por que se mostró arrepentida tras haberse expuesto de la manera en que lo hizo. "Ayer (por el jueves) enojada, embroncada, yo soy muy impulsiva, conté cosas que tal vez después me arrepentí por la persona que es Sebastián. Esto no quiere decir que yo lo vaya a perdonar ni nada, no es así. Estamos atravesando este momento como podemos, pero lo que logré con esto es que ahora todo el mundo opine..." disparó entre enojada y desesperada.

Fernanda Vives sobre su separación de Sebastián Cobelli: "No voy a hablar más..."

Pero ante la necesidad de una profunda catarsis al no poder llegar al piso de LAM, donde había expuesto su situación y desde donde pretendía darle un corte, Fernanda Vives explicó el motivo de su arrepentimiento. "El teléfono lo tengo explotado, y la verdad que de eso me arrepiento. Me arrepiento por ser impulsiva, y porque no quiero tampoco que trasladen bronca hacia él", lanzó.

Fernanda Vives Fernanda Vives y Sebastián Cobelli formaron una familia hace años, y tienen dos hijos en común.

Y además, mientras justificó su faltazo al ciclo de América TV que había vuelto a invitarla, le habló a la prensa: "Me parecía importante aclara esto. Lo quería aclarar hoy en el piso de LAM. No tuve la suerte de poder ir. Me dio mucha angustia no poder llegar, quedar como una desprolija cuando no fue mi culpa. Estuve hora y media parada en la autopista, y ya sabía que no llegaba y se me juntó todo. Les pido perdón porque no me gusta mostrarme así, pero a los periodistas que me están llamando, les digo también que estoy haciendo mi descargo acá porque no voy a hablar más".

Por último, sobre sus problemas maritales con el padre de sus hijos, Sebastián Cobelli, Fernanda Vives concluyó "Las cosas que tenga que resolver, las voy a resolver en la intimidad, porque esta pareja se lo merece... porque esta familia se lo merece y voy a priorizar la paz mental de mis hijos sobre todo".