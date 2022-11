La China Suárez bancó al Chapu Martínez tras las amenazas que recibió en el Mundial Qatar 2022

Embed

Frente a esto, donde el Chapu Martínez se mostró sumamente angustiado desde sus historias virtuales, incluso anunciando que hablaría hoy, la China Suárez rápidamente salió respaldarlo por la misma vía. “¿A ustedes les parece? Un chico que lo único que hace es hacer videos para hacer reír a la gente, junto a su mujer y su hijito”, reflexionó la actriz.

China Suárez historia Chapu 1.jpeg

Y agregó, sabiendo en carne propia de lo que se trata el acoso virtual: “Los mismos inadaptados de siempre haciendo lo único que saben hacer: odiar, destilar veneno”.

En tanto, la China Suárez cerró su respaldo al Chapu Martínez pidiendo: “Esto debe cambiar. Te banco y abrazo fuerte. No escuches, hace tu camino y abrazá fuerte a los que te quieren y a los fanáticos tarados del fútbol, como si fuera lo más importante, me deprimen desde el corazón. Es un juego. Duele perder, sí, pero ser agresivos con los jugadores o los hinchas…déjense de joder”.

Asimismo, en una segunda storie de Instagram, la actriz reafirmó sus palabras anteriores dejando un claro mensaje anti violencia: "Los invito a recordarle a Chapu Martínez lo valioso que es, a mandarle mucho amor, y a recordarle que nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre nadie".

China Suárez historia Chapu 2.jpeg

La angustia de Chapu Martínez tras recibir amenazas contra él y toda su familia

El influencer Chapu Martínez está pasando por uno de sus peores momentos. Luego de denunciar que fue estafado con entradas para el Mundial Qatar 2022, este martes tras la derrota de la Selección Argentina en el debut contra Arabia Saudita, el Chapu habría recibido amenazas.

Así lo informaron los streamers Coscu y Momo, quienes salieron en defensa del Chapu. "No te metas Coscu… ¿Cómo no me voy a meter? A un pibe que fue al Mundial a hacer contenido le están amenazando que le van a matar al hijo, solo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir", escribió Martín Disalvo, más conocido como Coscu.

coscu chapu martínez.jpg

En las últimas horas, Martínez subió un video en el que afirma que "no va a hablar hasta mañana porque estoy sobrepasadísimo, tengo a mi familia muy mal, muy angustiada y muy lejos", dijo entre lágrimas.

"Quiero agradecer a los creadores de contenido que están haciendo mucho por esto", agradeció, para cerrar.