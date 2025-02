Feroz cruce entre Catalina Gorostidi y La Tora por una participante de Gran Hermano: "No me gusta"

Acto seguido, la médica hizo una imitación algo burlona de Luz y La Tora estalló. "¿Qué es refregar?¿ Qué tiene? Te molesta una mina en Libertad Cata", retrucó.

Además, remarcó: "No te gusta la libertad de la otra persona". "No me gusta una mina así que calienta al chabón. Santiago está soltero, no tiene una novia a quien respetar afuera", se justificó la médica.

"Capaz tiene su pareja abierta con a regala de que se puede. ¿Cuánta gente hay que están en pareja y que no se respetan de todas las maneras?", planteó La Tora en defensa de Luz.

Embed

Joel Ojeda y Catalina Gorostidi volvieron a apostar al amor: los detalles de su reconciliación

Minutos antes de que terminara LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló este jueves que los ex Gran Hermano, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, se reconciliaron.

"¿Tenemos una reconciliación?", le consultó el conductor Ángel de Brito a Ochoa. "Sí, último momento. Llegaron unas fotos, yo venía trabajando esta información", comenzó diciendo el productor.

"Hablé con los protagonistas, les dije 'che, tengo fotos, ya lo voy a contar en el programa'. Y me contaron que están volviendo a apostar al amor", siguió.

"Ella se fue de viaje, estuvo en Uruguay, tres, cuatro días, él le escribió, ella aceptó a tener una charla, y ese día estuvieron juntos", detalló Ochoa. "Hubo mucho fuego y decidieron volver a apostar al amor", remarcó.