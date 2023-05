Feroz interna en el programa de Georgina Barbarossa: "La producción está podrida"

Los panelistas no escuchaban al invitado. En medio del revuelo, la locutora de A la Barbarossa leyó un mensaje de alguien del público en Twitter, que criticaba justamente la falta de respeto de los integrantes del programa: "Ay por favor ¿Por qué no dejan hablar al Doctor que sabe? Qué insoportables que son. No lo dejan hablar, quieren saber más que el pediatra".

Marina Calabró reveló la trama detrás de ese tuit. La periodista de Lanata sin filtro comentó que se comunicó con Lío Pecoraro, quien le dio detalles de lo ocurrido.

"La producción está podrida de nosotros y ya no saben cómo decirnos que no hablemos todos juntos y a propósito mandaron ese mensaje. La locutora no se animaba a leerlo porque era contra los compañeros, pero bueno, así fue", le dijo Lío a Marina.

"Yo le pregunté a Pecoraro si le habían avisado a Barbarossa pero no sabía porque tienen 'cucas' diferenciadas; es decir, lo que escucha la conductora no es lo mismo que los panelistas. Yo tiendo a pensar que a ella le avisaron. Pero bueno, la producción de Georgina los odia", opinó la columnista de Lanata sin filtro.

Tras quedar a cargo de la conducción de La Peña de Morfi con Jésica Cirio tras conocerse el caso de Jey Mammon y Lucas Benvenuto, Georgina Barbarossa sorprendió a todos en su otro ciclo de las mañanas por Telefe con una linda e inesperada noticia.

La conductora de A la Barbarossa confirmó que va a ser abuela ya que uno de sus hijos, Juan, espera un bebé con su pareja, Lucy. En modo enigmático, Georgina no pudo aguantar la felicidad por la noticia y exclamó: "¡Voy a ser abuela!".

Ante la consulta de sus compañeros ante de dar la hermosa noticia, la animadora de 68 años comentó a modo de introducción: “Chicos, atención, prepárense porque les voy a dar una noticia que se van a caer”.

Y después lanzó muy feliz: "Es una gran noticia, en mi vida es tapa de revista. Y tiene que ver con el amor. No me aguanto más, les voy a contar que ¡voy a ser abuela!”.

Georgina contó además que tuvo el presentimiento de que su nuera estaba embarazada y ahí la llamó y ella le confirmó la linda noticia, quien hasta ese momento no se lo había contado. La pareja de su hijo está de cuatro meses y parece que se viene una nena, Julia.