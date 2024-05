Feroz pelea entre Martín y su amigo Facundo: insultos, trompadas y escándalo en Gran Hermano

Embed

Enseguida, se levantan de la mesa y empiezan a forcejear en el piso. La mascota del reality, Arturo, se preocupó y se acercó preocupado para ver qué pasaba. En ese instante, se detienen y se empiezan a reír.

Aunque se hizo viral ese momento de gritos y trompadas entre los dos amigos, lo cierto es que todo fue parte de una consigna de Gran Hermano. Los chicos tenían que simular un programa de radio y que todo acababa con una fuerte discusión.

Se supo qué tenía anotado en la mano Gastón Trezeguet al entrar a la casa de Gran Hermano

Anoche, los panelistas del debate de Gran Hermano ingresaron a la casa más famosa del país para conocer de cerca a los participantes, que quedaron "congelados" en el living durante la visita.

El ingreso fue por duplas. Primero lo hicieron Gastón Trezeguet y Sol Pérez. Más tarde, fue el turno de Laura Ubfal y Ceferino Reato. En los minutos que estuvieron dentro recorrieron los ambientes y contar cómo encontraron todo.

Antes de su ingreso, Gastón Trezeguet hizo un gesto movimiento frente a cámara y mostró la palma de su mano. En las redes, muchos fans del reality decían que tenía un mensaje del exterior para favorecer a alguno de los jugadores.

En A la Barbarossa, el panelista aclaró qué fue lo que sucedió. “Anoche te recontra vi, parecías la pantera rosa”, le dijo Georgina Barbarossa. "Georgina me escribí y me decía ‘Gastón, contame del olor’. No había tanto olor”, comentó Gastón.

"Te escribiste algo en la mano, guacho”, advirtió la conductora. "No, una boludez. Igual me encanta que especulen. Pero no tenía nada en la mano. Nada había. Era un garabato mal borrado. Eran marcas que tenía anotadas”, precisó el ex GH.