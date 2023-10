Filtran fotos de Zaira Nara con Facundo Pieres que confirman la reconciliación

Zaira Nara y Facundo Pieres 1.jpg

Pero a pesar de ello, en las últimas horas se filtraron fotos de la menor de las Nara en uno de los partidos de polo en el que jugaba precisamente Facundo Pieres, confirmando de esta manera la reconciliación entre ellos.

Fue precisamente en la tercer fecha del Abierto de Tortugas en el que el equipo de Pieres venció a Le Ensenada por 14 a 10. Según la imágenes que publicó la revista Caras, Zaira disfrutó el partido desde su camioneta junto a Tatiana Vázquez.

Al tiempo que al término del encuentro, pudo vérsela muy relajada tomando mate en el palenque donde se encontraba su pareja junto al resto de los jugadores y sus familiares.

Zaira Nara enfrentó rumores de reconciliación con Facundo Pieres: "Es un gran momento"

Después de que se conociera hace unas semanas una foto de Zaira Nara y Facundo Pieres juntos, resurgieron los rumores de reconciliación. En Intrusos (América TV), la hermana de Wanda Nara habló de su supuesto vínculo con el polista.

“¿Estás pasando un gran momento con Facundo Pieres?”, le preguntó el cronista del ciclo conducido por Flor de la V. Zaira le respondió sin dar demasiadas explicaciones: “Estoy pasando un gran momento, hablo por mí”. Y agregó: “Estoy en un momento de mi vida de guardar los sentimientos y lo personal”.

“¿Pero estás acompañada?”, quiso saber el movilero. Ahí, la modelo expresó: “¿Vos decís si estoy en pareja…?”. “Sí, o comenzando o retomando algo”, remarcó el cronista.

Entonces, Zaira destacó: “Estoy muy tranquila, fueron unos meses, años bastante largos y hace un tiempo tomé esta iniciativa de cuidar un poco mis declaraciones. Porque hay un círculo íntimo al que me interesa contarle ciertas cosas y no al resto que quizás opina sin saber. Entonces, me voy a mantener así”.