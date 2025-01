Filtran nuevos chats que exponen una pelea feroz de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas

Dentro del mensaje, Mauro le recuerda que las dejó "plantadas" previamente. A lo que Wanda responde: "Traelas a las 16 o a las 17 y que no sea traumática la vuelta a casa para ellas". "Lo traumático va a ser que cuenten los días hasta el 15 que vuelven conmigo", contesta él.

También se ve que Mauro tenía intenciones de que Wanda retire a las hijas por su casa mientras que ella exigía que se las llevara hasta la suya. Sin embargo, en eso tampoco lograron llegar a un acuerdo. "Mauro, a las nenas las espero en casa. Yo te las llevé, vos me las traés a la puerta de mi casa. Hacé las cosas bien. Mañana las espero en Santa Bárbara", le dice la mediática.

Ante esa petición, Icardi reacciona: "A las 19 te las entrego en la puerta de mi barrio. Como ya te avisaron mis abogadas, ¿todavía no entendiste que no me organizás nada vos a mi? No llegues tarde. A las 19 en la entrada van a estar esperándote".

Y como para terminar, le advierte: "No las dejes clavadas como el 25 que las tenías que retirar y llevarlas a Punta y presentaste un escrito ridículo, como todo lo que venís haciendo".

La drástica decisión que tomarían en Telefe con Wanda Nara por sus escándalos

Macelo Polino se metió de lleno en la culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. El periodista manifestó que el escándalo empieza a traerle consecuencias a la mediática.

“Ella volvió a ser la Wanda de cuando vivimos la separación de Maxi López, que también filtraba los audios, como que empezó a sacar una parte fea de ella, pero creo que debe ser por la desesperación", opinó en una nota con Puro Show (El Trece).

Polino advirtió que en Telefe no ven con buenos ojos que una de sus figuras estén envuelta en un tema tan picante. "Wanda venía haciendo una carrera buena en Telefe, salvo Susana es la persona que más rating le ha dado a la empresa, y a ellos no les gustan a estos quilombos”, señaló.

“Viste esto de que te agarra la hamburguesa, que la leche de no sé cuánto. Eso no les gusta a la gente de Telefe y me parece que está poniendo en riesgo muchas cosas con esta pelea”, agregó.

Habrá que ver si en Wanda sigue con proyectos en pantalla en Telefe o la dejan en stand by por un tiempo.